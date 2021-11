Palavra do leitor

Do Diário do Grande ABC



O fim do mês de outubro, marcado pela campanha Outubro Rosa, traz algumas reflexões sobre saúde da mulher. Situação enfrentada pelas pacientes que sofrem com o câncer de mama, bem como a falta de política eficaz de rede de proteção à saúde da mulher, gera, em muitos casos, campanha vazia, sem conseguir atingir reais problemas desta questão importantíssima para a saúde. A campanha Outubro Rosa, originalmente para alertar sobre riscos do câncer de mama, bem como a importância da realização de outros exames, ganhou visibilidade nos últimos anos, com abordagem mais ampla, tratando da saúde da mulher como um todo.

No entanto, o que enxergamos é uso de campanha legítima e importante, como medida paliativa para problema estruturante, que precisa ser encarado como política permanente. Ao invés de medidas superficiais, lembrando da saúde da mulher apenas 31 dias por ano, a luta precisaria ser diária e prioritária na administração pública. Vale lembrar a origem do Outubro Rosa, com alguns Estados norte-americanos realizando campanhas isoladas, tendo o símbolo sendo criado em 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, em Nova York. No Brasil, o início da campanha está associado a indicativos de envolvimento com a campanha de forma esporádica, tendo como marco principal o ano de 2008, sendo divisor de águas no País. A adesão de várias cidades à campanha deu o pontapé inicial necessário para a discussão a respeito do câncer de mama no País.

Olhando para a trajetória percorrida nestes 13 anos, é inegável que conquistas importantes foram obtidas, o debate sobre o autoexame e a importância de acompanhamento sério, realizado com ginecologista e exames de prevenção. No entanto, se o debate parece cada vez mais próximo de atacar questão fundamental, ainda há muito a ser feito na saúde pública, seja no aumento da oferta de exames quanto na contratação de mais médicos especialistas para a saúde da mulher. A comemoração do Outubro Rosa precisa servir de alerta para como está andando a saúde da mulher, não motivo para usar laço, ou usar iluminação diferente nos prédios públicos. A nossa cidade ainda sofre com falta de equipamento e de profissionais especialistas nessa função, sendo urgente a realização de política abrangente e estrutural, ao invés de paliativos temporários.

Precisamos lutar por ações que levem à conscientização das mulheres para a realização do autoexame, com o acompanhamento de ginecologista, e todos nós precisamos lutar por mais recursos para saúde da cidade, fazer com que a luta pelo Outubro Rosa tenha resultados no longo prazo, ao invés de ações carregadas de demagogia e de medidas paliativas.

Micofenolato

Sou transplantada de rim e tomo o micofenolato de sódio 360 mg. E esse remédio está em falta no Hospital Mário Covas, em Santo André. Fui buscar no dia 20, gastei dinheiro de passagem e não tinha meu medicamento. Pior ainda é que não tem previsão de chegada. Assim se vê como é o Brasil, porque esse remédio é minha vida.

Delmara Macedo

Santo André

Comunicação

Parabéns à ‘caçula’ das TVs por assinatura, a Joven Pan, em proporcionar à população brasileira jornalismo sério e da mais alta qualidade em informação (Cultura&Lazer, dia 30). É justamente disso que o povo precisava e aguardava, para deixar de ser induzido e contaminado por tantas notícias falsas e direcionadas a quem lhes era conveniente. Seja bem-vinda, e ajude o Brasil a prosperar para o futuro.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá

Petrobras

A Petrobras acaba de completar 68 anos, e muito construiu para o País na técnica de exploração de petróleo, gás, inclusive na área de biocombustíveis. É patrimônio, conquista do povo brasileiro. Governo atual, de passagem, com 11 meses restantes, agora pensa em privatizá-la. Por que não deixar a decisão tão controversa para o próximo governo, que poderá ter outra orientação, e conseguir melhor usar este instrumento, para administração pública dessa área de interesse nacional? Ademais, dilapidação de patrimônio público, com obtenção de recursos pontuais em plena campanha eleitoral, parece no mínimo conveniente.

Evaristo de Carvalho Neto

Santo André

Vila Euclides

Caríssimo Ademir Medici, louvável sua matéria acerca do Cemitério da Vila Euclides (Memória – Setecidades, dia 1º). Por coincidência, meu genro, Marcelo Giarolla, cuja genitora está nele sepultada, me confidenciou que verificou que o mausoléu da família foi drasticamente violado: retiraram as inscrições; furtaram as portas; todos os santos, enfim, atuação de vândalos despidos de qualquer respeito às propriedades alheias e aos entes queridos que nos deixaram. E, o que é pior, lamentou ele, o túmulo dela não é o único. Contam-se às mancheias os furtos praticados em todas as campas. Resta a pergunta: a quem cabe administrar?

João Da Costa Faria

São Caetano

Extraordinários

Vivemos era de desinformação e de negacionismo, e diante de competição acirrada pela notícia, principalmente com as redes e plataformas como Facebook, Youtube e Twitter, este Diário perde com as saídas de dois extraordinários jornalistas, como Evaldo Novelini e Raphael Rocha, trabalhadores manuais, operários das palavras e apaixonados pelas informações políticas regionais do maior polo industrial do País. Que continuem informando e brilhando Brasil afora. Boa sorte!

Cido Faria

Santo André

Paul Harris

Comecei a frequentar a Biblioteca Paul Harris, em São Caetano, nos anos 1980, como leitora, e também como funcionária do Colégio Objetivo Junior, na Rua Alegre, quando acompanhava alunos nas visitas monitoradas que culminavam com a ótima ‘Hora do Conto’. Fui sócia e emprestava livros, pois não podia comprar. Acompanhei a mudança para o prédio da antiga Prefeitura, na Avenida Goiás, onde a biblioteca já perdeu espaço. Tive o prazer de fazer estágio ali como estudante de biblioteconomia e também conheço o atual espaço. Há pouco, com a falha da internet, podemos imaginar como o suporte livro é mais democrático e acessível, e como esperamos nos deslumbrar com prédio amplo, confortável, onde o acervo impresso e a tecnologia sejam ponte para o conhecimento, produção científica e literária, incentivo à leitura, enriquecendo ainda mais a história dessa amada e respeitada biblioteca, que é exemplo no Grande ABC.

Ana Maria Salvino Silva

Mauá