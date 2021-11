Santo André retoma aulas presenciais em 75% das creches

Thainá Lana

05/11/2021 | 00:01



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) anunciou ontem, em live nas suas redes sociais, diversas medidas na área da educação da cidade. A primeira delas é a retomada, na próxima terça-feira, das aulas presenciais em 75% das creches e berçários municipais, com exceção apenas das novas unidades, que só vão entrar em funcionamento integralmente em 2022. A rede infantil estava fechada desde o início da pandemia e ainda não havia previsão para o retorno presencial das atividades.

Além das creches, a partir da próxima semana o revezamento de alunos no ensino fundamental não será mais obrigatório. A liberação das atividades presenciais nas escolas públicas era uma demanda de diversas famílias da cidade, conforme pontua o prefeito. “Muitas mães e pais cobraram a retomada das atividades escolares nas creches e berçários, e só vamos conseguir realizar isso por conta do avanço na cobertura vacinal de Santo André, que atingiu 94% das pessoas adultas com pelo menos a primeira dose. Iremos acolher nossas crianças com muita responsabilidade e segurança”, declarou o gestor.

No município, as aulas presenciais nas escolas da rede pública não são obrigatórias, e a volta deverá ocorrer apenas no próximo ano. “Quando as aulas presenciais retornaram nós avaliamos que não seria proveitoso tirar o ensino remoto com tão pouco tempo para acabar o ano escolar. Agora em 2022 será um novo ano, com um novo calendário, onde serão adotadas novas medidas”, explicou Paulo Serra.

Ainda na área da educação, o prefeito relembrou a retomada do programa Merenda Legal, que envia por WhatsApp ao responsável do aluno a composição das refeições que ele fará durante o período na escola. A iniciativa visa oferecer cardápio nutricional aos estudantes e manter informado os pais sobre a alimentação dos filhos.

MÁSCARA CONTINUA

Pelo menos até o mês de dezembro, o uso obrigatório de máscara deve continuar na cidade, tanto em espaços abertos como fechados. O tucano informou durante a live que na próxima segunda-feira o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC vai se reunir para discutir a flexibilização do item na região, pelo menos em locais abertos.

“Se os números da pandemia se mantiverem estáveis, podemos pensar na liberação da obrigatoriedade das máscaras em locais abertos. Estamos realizando estudos epidemiológicos para começarmos a debater o assunto. Não podemos passar o tempo todo de máscara, é o momento de iniciar o debate”, argumentou o chefe do Execuitivo andreense.

O prefeito ainda reforçou a importância de continuar respeitando as medidas sanitárias para conter a disseminação do vírus. “Tudo indica que a pandemia está chegando ao fim, mas precisamos continuar nos cuidando. Até que tudo seja liberado, ainda é extremamente importante manter o distanciamento físico, utilizar a máscara de proteção e realizar a higienização das mãos, com álcool gel ou água e sabão.