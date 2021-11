Santo André perde Thiago Cabeça para o Cazaquistão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



05/11/2021 | 00:01



''''As boas campanhas na Liga Nacional e no Campeonato Paulista de futsal colocaram o Santo André em evidência. Consequentemente, os jogadores ganharam holofotes e vêm recebendo propostas financeiramente melhores, que acabam fugindo da realidade andreense. Assim, nos últimos dias, o pivô Thiago Cabeça, 31 anos, foi o primeiro a deixar a equipe, rumo ao Cazaquistão. O próximo a sair deve ser o ala Gabriel Rizzi, 22, que vem sendo cobiçado por um clube do Japão.

“A gente fica muito feliz, porque não só o Cabeça e o Rizzi, mas 70% dos nossos atletas têm proposta de fora (do Brasil) ou de clubes de renome no País, e mesmo assim muitos querem ficar, então estamos trabalhando o planejamento para renovar com cinco ou seis atletas para a continuidade no próximo ano”, exaltou o presidente do Santo André Futsal, Rodolfo Guedes.

Apesar de ter debutado na Liga Nacional nesta temporada, o time andreense conseguiu alcançar os play-offs. No entanto, acabou eliminado pelo Joinville (duas derrotas por 5 a 0). Já no Estadual, foi semifinalista do primeiro turno, enquanto no segundo turno ocupa a quinta colocação geral e a liderança do Grupo B.

ELOGIOS

O fixo Rodrigo Capita, do Magnus, publicou em sua conta no Instagram um elogio à torcida do Santo André Futsal. Anteontem à noite, o jogador foi autor de um dos gols da vitória por 3 a 0 do time de Sorocaba sobre o andreense, pelo Estadual, e aproveitou para enaltecer o ambiente no ginásio Noêmia Assumpção, onde atendeu os fãs para fotos após o duelo.

“Se tem um lugar que eu gosto de jogar é aqui em Santo André, essa cidade respira a bola pesada. Ginásio lotado, carinho da torcida, respeito e bom futsal. Vitória e mais um gol, aqui. Obrigado pelo carinho”, destacou o jogador, que frequentemente figura na Seleção Brasileira.