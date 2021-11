Horários das finais preocupam São Bernardo FC

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



05/11/2021 | 00:01



O São Bernardo FC conheceu ontem as datas e horários das finais da Copa Paulista. A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu que os duelos do Tigre contra o Botafogo serão nos dois próximos domingos: dia 7, em Ribeirão Preto, e dia 14, no Estádio 1º de Maio. Ambos os confrontos estão marcados para as 11h e terão transmissão pela Jovem Pan News, Eleven Sports, Paulistão Play e YouTube.

O horário pode ser um problema para as duas equipes, que estão acostumadas a jogos nos períodos vespertinos e noturnos. Para o primeiro embate, no Interior, a previsão é de 32ºC no momento do apito inicial.

“É claro que jogos às 11h não são com horários que estávamos acostumados a jogar. Os últimos jogos nós jogamos à noite ou fim de tarde e isso muda a nossa preparação. Eu sou um jogador que gosta muito de dar intensidade ao jogo e velocidade e claro que isso muda e temos que nos adaptar. Mas a nossa vontade de buscar esse título e correr pelo título é muito maior que isso e vamos para esse primeiro jogo focados no nosso objetivo, passando por cima dessas adversidades”, declarou o atacante Gustavo Ramos.

“A gente recebeu com certa preocupação a notícia dessas finais (às 11h) pelo aspecto físico. Disputamos a competição que a maioria dos jogos foi à tarde, às 15h. No treino a gente sabe que existem princípios e, dentro deles, têm as questões da adaptação e climatização, então é sempre complicado jogar às 11h, tem alguns fatores que interferem, como descanso, recuperação, alimentação. Mas a gente vai tentar fazer o melhor para eles (jogadores): tentar hidratar, poder fazer com que se alimentem bem, descansem bem. A temperatura nos preocupa bastante, porque é muito diferente do que estamos adaptados. Apesar de ser o mesmo Estado, tem muita diferença de Atibaia (onde o time se hospeda e treina) para São Bernardo e, principalmente, Ribeirão Preto, onde o calor é mais intenso. Vamos tentar aproximar o máximo possível do horário, adaptar, treinar perto das 11h, mesmo sabendo que as condições são diferentes, e dar suporte por trás, fazendo com que eles tenham o melhor desempenho possível”, projetou o preparador físico Bruno Araújo. “Vamos fazê-los entender que vão encontrar não só o Botafogo, mas todos estes fatores que cercam o jogo. Mas tenho certeza que a equipe estará preparada, vai assimilar bem e isso não será pretexto ou desculpa para que a gente não possa fazer bom jogo e trazer bom resultado para a partida da volta”, emendou o profissional.

Por ter feito melhor campanha até aqui, o Tigre tem a vantagem de decidir em casa. Já classificado para a Série D do Campeonato Brasileiro em razão de o Botafogo integrar a Série C nacional, o Aurinegro espera agora fechar o ano com chave de ouro e fazer história, sendo o primeiro time do Estado a conquistar a Série A-2 e a Copa Paulista na mesma temporada. “Não sei se antes teve um clube campeão dos dois no mesmo ano, então estamos muito próximos de atingir mais um objetivo”, celebrou o diretor do grupo Magnum, Lucas Andrino.

No início da semana que vem a diretoria do Tigre deverá definir carga de ingressos para o confronto da volta. As vendas deverão ser somente on-line, assim como nos jogos contra EC São Bernardo e São Caetano, e mediante apresentação de comprovante de vacinação. A diretoria já avisou que deverá fazer algum tipo de promoção, na tentativa de levar o maior número possível de torcedores às arquibancadas do 1º de Maio.

Enquanto isso, a equipe segue os trabalhos sob comando do técnico Márcio Zanardi, que espera poder contar com o retorno do meia Vitinho, desfalque diante do São Caetano em razão de forte quadro gripal.