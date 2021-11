Trio se junta a Velázquez e volta a treinar no Santos para clássico com Palmeiras

04/11/2021 | 20:12



Para melhorar ainda mais o momento vivido no Brasileirão, o Santos teve o retorno de mais três atletas lesionados no treinamento realizado na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. Depois da volta de Velázquez, que segue treinando normalmente, o técnico Fábio Carille também pôde contar com os zagueiros Kaiky e Luiz Felipe e com o meio-campista Gabriel Pirani. Os atletas participaram normalmente da atividade e devem ser opções para o clássico diante do Palmeiras, que acontece no domingo, às 16h, na Vila Belmiro.

Emiliano Velázquez já havia treinado com o elenco na última quarta-feira e deverá ser titular na partida de domingo. Fábio Carille também teve Kaiky de volta durante tempo integral. O jogador está voltando de lesão na coxa. Pirani está se recuperando de dores no tornozelo e também treinou sem limitações. Apesar disso, a dupla, assim como Luiz Felipe, não deverá ser titular diante do Palmeiras.

O Santos voltará a treinar na manhã desta sexta-feira. Carille ainda comanda atividade no sábado antes de definir o time que será titular. Um possível Santos para o confronto tem: João Paulo, Danilo Boza, Robson Reis e Emiliano Velázquez; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga.

O duelo diante do rival ainda terá um fator extra para o time santista buscar sua terceira vitória seguida no Brasileirão: a presença completa da torcida. Com capacidade máxima liberada, a torcida santista esgotou todos os 16.032 ingressos disponíveis para o clássico. Lucas Braga revelou ansiedade em poder jogar com 100% da torcida presente e afirmou que a presença de público pode ser fundamental no desempenho santista durante o clássico.

"Dá uma ansiedade a mais por ser a primeira vez com 100% da torcida, né!? A gente já sabe da força que eles nos dão dentro da Vila. E ainda mais agora, em um clássico, sei que eles vão empurrar a gente do início ao fim. Nos outros três jogos que já tivemos com a torcida liberada eles fizeram toda a diferença, e domingo vai ser igual. A torcida vai ser nosso diferencial para buscar esse resultado", afirmou o atacante.

Com as vitórias nos dois últimos jogos, o Santos subiu para a 15ª posição na tabela, com 35 pontos ganhos e espera seguir pontuando para ser afastar da zona de rebaixamento. O Palmeiras também vive bom momento na competição. O Alviverde vem de quatro vitórias consecutivas e retomou a vice-liderança com 52 pontos somados. Palmeiras e Santos se enfrentam no domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Brasileirão.