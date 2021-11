São Bernardo encerra restrições de horário e público em comércios a partir desta sexta-feira

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



04/11/2021 | 19:36



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), anunciou nesta quinta-feira (4), em live na sua conta do Facebook, que a partir de amanhã São Bernardo irá flexibilizar as restrições de horário e público nos estabelecimentos comerciais da cidade. As medidas serão publicadas no Diário Oficial nesta sexta-feira (5) e prevê a liberação de horário e capacidade de todas as atividades econômicas, sociais, religiosas e administrativas, que estavam restritas até meia-noite.

Em eventos com mais de 500 pessoas a apresentação do comprovante de vacinação continua obrigatória. Morando reforçou a importância de respeitar os códigos de posturas municipais, como a Lei do Silêncio, após as liberações. “Respeito ao próximo não tem pandemia que limite. É obrigação respeitar o vizinho e os códigos municipais. A fiscalização irá continuar para que não haja pertubação. Esses locais poderão funcionar com total liberdade, desde que não incomode o próximo”, explicou.

O uso de máscara continua obrigatório na cidade, tanto em espaços públicos como privados, além da aferição de temperatura e distribuição de álcool em gel. Sobre o item obrigatório, o administrador alegou que a medida é importante para evitar que os casos de Covid voltem a subir. "Estamos no patamar de estabilidade que tanto sonhamos, mas ainda é uma fase de transição, e por isso não podemos liberar geral sem máscara, já que o público irá aumentar (nos estabelecimentos). Vamos dar um passo de cada vez para não haver regressão”, declarou o Morando.