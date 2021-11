Lyon avança, Napoli goleia e Felipe Anderson marca para Lazio na Liga Europa

04/11/2021 | 19:41



A quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa aconteceu na tarde desta quinta-feira e o Lyon é o primeiro time a garantir classificação para a fase de mata-mata do torneio. Repleto de brasileiros, o time francês manteve os 100% de aproveitamento e avançou para a próxima fase com dois jogos de antecedência. Napoli e Bayer Leverkusen protagonizaram as goleadas do dia, enquanto Felipe Anderson foi um dos destaques da Lazio no empate contra o Olympique de Marselha.

Os brasileiros Bruno Guimarães e Lucas Paquetá só entraram em campo na reta final do segundo tempo, mas o Lyon não teve problemas para derrotar o Sparta Praga e garantir a classificação no Grupo A da Liga Europa com duas rodadas de antecedência. Os franceses jogaram em casa e venceram por 3 a 0, e os brasileiros Henrique e Tiago Mendes atuaram nos 90 minutos. Pela mesma chave, Broendby e Rangers ficaram no empate por 1 a 1.

A boa fase do Napoli, que está invicto no Campeonato Italiano, se estendeu para a Liga Europa, na qual o time chegou à segunda vitória seguida. O time italiano saiu perdendo para o Legia Varsóvia em jogo do Grupo C, mas se recuperou com quatro gols no segundo tempo e virou para 4 a 1 o jogo. Os gols do Napoli foram marcados por Zielinski, Mertens, Lozano e Ounas. Emreli abriu o placar para o Legia.

Com gol de Felipe Anderson, a Lazio chegou a buscar uma virada sobre o Olympique de Marselha, mas sofreu o empate e, quase a virada, no segundo tempo. Após Milik abrir o placar cobrando pênalti, Felipe Anderson aproveitou sobra para empatar o jogo. A virada italiana veio com o artilheiro Ciro Immobile no segundo tempo, mas Payet evitou a derrota dos franceses. O mesmo Payet ainda acertou a trave no fim do jogo, que terminou 2 a 2. O empate no Grupo E é ruim para ambas as equipes.

Comandado pelas jovens promessas Moussa Diaby e Wirtz, o Bayer Leverkusen goleou o Real Betis por 4 a 0 na Alemanha, pelo Grupo G. O time da casa, que também teve o brasileiro Paulinho entre os titulares, marcou duas vezes com Diaby, uma com Wirtz e fechou a conta com Amiri.

Confira os demais resultados desta quinta-feira: Monaco 0 x 0 PSV e Real Sociedad 1 x 1 Sturm Graz (Grupo B); Leicester 1 x 1 Spartak Moscou (Grupo C); Olympiacos 1 x 2 Eintracht Frankfurt e Royal Antwerp 0 x 3 Fenerbahçe (Grupo D); Galatasaray 1 x 1 Lokomotiv Moscou (Grupo E); Estrela Vermelha 0 x 1 Midjylland e Braga 4 x 2 Ludogorets (Grupo F); Ferencváros 2 x 3 Celtic (Grupo G); Genk 2 x 2 West Ham e Dínamo Zagreb 3 x 1 Rapid Viena (Grupo H)

LUCAS MOURA E IBAÑEZ MARCAM LIGA CONFERÊNCIA - Pela Liga Conferência, Tottenham e Vitesse protagonizaram um jogo maluco, que teve três expulsões e terminou com vitória por 3 a 2 dos ingleses, com todos os gols no primeiro tempo. Lucas Moura teve participação fundamental na vitória dos londrinos. No primeiro gol, Lucas chutou para Son marcar no rebote. O próprio Lucas fez o segundo gol, após receber de Kane. Após abrir 3 a 0, os ingleses viram o Vitesse diminuir para 3 a 2 ainda na etapa inicial. No segundo tempo Romero, do Tottenham, e Doekhi e Schubert, do Vitesse, foram expulsos.

A Roma, de José Mourinho, voltou a tropeçar diante do modesto Bodo/Glimt e a briga no Grupo C segue embolada. Jogando em casa desta vez, o time italiano ficou atrás do placar duas vezes, mas foi buscar o empate, com direito a gol do zagueiro brasileiro Roger Ibañez. Na última rodada, a Roma havia sido goleada por 6 a 1 pelo mesmo adversário.