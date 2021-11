Seis suspeitos de assalto a agências bancárias são mortos pela polícia no Paraná

04/11/2021 | 17:46



Seis suspeitos foram mortos pela polícia na madrugada desta quinta-feira, 4, em Três Barras do Paraná, no oeste paranaense. Segundo a polícia, o grupo iria explodir caixas eletrônicos da cidade, mas acabou cercado e, na troca de tiros, foi morto. Um inquérito da Polícia Civil deve apurar as circunstâncias em que as mortes aconteceram.

Investigadores informaram que o objetivo da quadrilha seria atacar agências do Sicredi e do Banco do Brasil na cidade de 12 mil habitantes. A PM realizou um cerco e disse ter se beneficiado de informações previamente obtidas pelo setor de inteligência sobre a ação na cidade, que estava sendo monitorada.

Durante a ocorrência, um dos carros do grupo foi cercado na área rural da cidade e imagens gravadas por moradores mostraram vidros de lojas e carros estacionados atingidos pelos disparos. Após o tiroteio, o Samu foi acionado, mas nenhum suspeito resistiu aos ferimentos.

O caso em Três Barras do Paraná foi o segundo da semana em que a polícia matou suspeitos de planejarem ataques a bancos. Ao menos 26 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em assaltos do chamado "novo cangaço" morreram em uma operação da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal no domingo, 31, em Varginha, sul de Minas Gerais.