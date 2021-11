Operação Grande ABC Mais Seguro apreende mais de 19 quilos de drogas durante feriado prolongado

Da Redação

O Comandante do Policiamento de Área Metropolitana Seis, Coronel Gilson Hélio dos Santos divulgou, nesta quinta-feira (04), o resultado da operação “Grande ABC Mais Seguro”, realizada no feriado prolongado de finados, de 29 de outubro a madrugada de hoje. Durante a mega operação, a polícia militar apreendeu 19.300 quilos de drogas, quatro armas de fogo, três simulacros de arma de fogo e recuperou 24 veículos roubados, que foram devolvidos aos seus proprietários.

A ação ocorreu nas setes cidades da região com maior concetração policial nas rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), além de terminanis de ônibus, estações de trem e arredores dos cemitérios do Grande ABC.

Além do combate a criminalidade, a ação também tinha como objetivo combater as chamadas “quadrilhas do pix”. Por isso os agentes concentraram esforços nas abordagens de veículos (carros e motos), intensificação das fiscalizações, incursões de possíveis pontos de tráfico de drogas e localização de procurados pela justiça.

Para o comandante do CPA/M-6, a ação policial obteve resultados positivios no combate a criminalidade na região. "Contamos com a atuação reforçada, principalmente com abordagens focadas em informações do serviço de inteligência e a utilização de equipamentos de comunicação para prender criminosos. Mas o trabalho não se encerra, continuaremos firmes na nossa missão para que não haja reincidência e constância de ocorrências. Continuaremos realizando o mapeamento e deslocamento de equipes em ações de saturação e bloqueios, incursões em determinados pontos para evitar essas práticas dos crimes, em especial no combate aos crimes digitais com transferências bancárias", declara o comandante.

A operação contou com mais de 300 políciais militares de diversos tipos de policiamento, incluindo BAEP, força tática, rondas com apoio de motocicletas (ROCAM) e viaturas dos batalhões da região. Ao todo, mais de 300 policiais militares participaram da ação.