Com Richard e visita de Paulinho, Corinthians treina para jogo contra Fortaleza

04/11/2021 | 16:40



O elenco do Corinthians treinou na manhã desta quinta-feira no CT Dr. Joaquim Grava visando o confronto diante do Fortaleza no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Os trabalhos no Centro de Treinamento tiveram a novidade do volante Richard, devolvido de empréstimo pelo Athletico-PR. Além disso, o volante Paulinho, que está sem clube e na mira do Corinthians, visitou o local nesta manhã.

O volante Richard passou por avaliações físicas e realizou um treinamento na academia. Já Paulinho recebeu um sinal da diretoria do Corinthians de que as portas do clube estão abertas para que ele mantenha a forma física, após o jogador rescindir com o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O Corinthians disse que visitas são comuns e não garantiu que o jogador seguirá utilizando as instalações do time.

Como Paulinho não pode mais entrar em campo no ano de 2021, não há pressa nas negociações. As duas partes garantem que ainda não há nada acertado para 2022, mas uma negociação é vista com bons olhos por ambos os lados.

Nesta quinta-feira, Sylvinho comandou um treinamento específico com os zagueiros e laterais, enquanto os auxiliares Doriva e Alex Meschini organizaram uma atividade de passes, cruzamentos e finalizações com os atletas do meio-campo e do ataque corinthiano.

Na última parte do treinamento, Sylvinho promoveu uma atividade de bolas paradas defensivas. O lateral-esquerdo Lucas Piton concluiu seu trabalho de transição física e voltou a treinar com o restante do grupo.

Diante do Fortaleza, o treinador do Corinthians voltará a contar com o goleiro Cássio e com o volante Xavier, que cumpriram suspensão na última rodada. Ainda disponível para o jogo deste sábado, às 17h, na Neo Química Arena, contra o Fortaleza, o volante Cantillo foi convocado pela seleção da Colômbia para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo e passará a ser desfalque para o Corinthians em breve.

"Acredito ser uma linda oportunidade. Estou agradecido por esta confiança que me dão e espero poder ajudar a seleção nas partidas. Agora temos um jogo primeiro no sábado, difícil. Temos que tentar conquistar três pontos para pode seguir tranquilo para a seleção", afirmou Cantillo sobre a convocação.

A provável escalação do Corinthians para o jogo deste final de semana tem: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Giuliano e Gabriel Pereira; Roger Guedes, Gustavo Mosquito e Renato Augusto. A preparação para o jogo diante do Fortaleza será finalizada com novo treino no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta sexta-feira.