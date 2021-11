Angelina Jolie e Dwayne Johnson falam sobre o uso de armas em set após tragédia envolvendo Alec Baldwin

04/11/2021 | 16:11



Depois de Alec Baldwin ter atirado acidentalmente na cineasta Halyna Hutchins, o uso de armas reais nos sets de gravações se tornou um assunto discutido e questionado. Pessoas da indústria se posicionaram a respeito, como você já viu e, recentemente, Angelina Jolie e Dwayne Johnson, o The Rock, também comentaram sobre.

Em uma conversa com The Times, Jolie lamentou o ocorrido com Baldwin e ressaltou que sempre teve muito cuidado nas cenas em que precisou usar uma pistola.

- Não consigo imaginar o que essas famílias estão passando. No momento, a dor e a tragédia daquele acidente são avassaladoras. Sempre fui muito cuidadosa porque já tive que trabalhar muito com armas. Existem certos procedimentos quando trabalho com elas ou como são verificadas quando sou diretora, você tem que levar isso muito a sério.

Já Johnson, fundador da produtora Seven Bucks, ressaltou em entrevista para a Variety que sua empresa não utilizará qualquer tipo de arma verdadeira nas produções.

- Não posso falar por outras pessoas, mas posso te dizer com certeza que em qualquer filme, qualquer programa de televisão ou em qualquer coisa que a gente faça ou produza com a Seven Bucks Productions, a gente não usará armas de verdade. Vamos mudar para as armas de borracha e não vamos nos preocupar com os custos. Existem protocolos e medidas de segurança que sempre tomamos na indústria do cinema e levamos isso muito a sério, os sets são seguros e temos orgulho disso, mas acidentes acontecem. E quando algo dessa magnitude acontece, é de partir o coração, acho que a coisa mais prudente e mais inteligente a se fazer é parar por um segundo e realmente reexaminar como seguir em frente e como vamos trabalhar juntos.