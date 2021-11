Vitão é visto aos beijos com Giullia Buscacio em São Paulo

04/11/2021 | 16:10



Vitão foi visto, no último fim de semana, em São Paulo, aos beijos com a atriz Giullia Buscacio - os dois estavam fazendo um trabalho juntos e então o clima esquentou, segundo informações do jornal Extra.

A moça namorou Pedro Calais, vocalista da banda Lagum e o relacionamento teve fim no início de agosto - lembrando que Pedro foi apontado como affair de Luísa Sonza, depois que eles apareceram juntos em vários eventos no Rio de Janeiro.

Giullia, por sua vez, atuou na novela O Sétimo Guardião, Éramos Seis, além já ter participado da Dança dos Famosos.