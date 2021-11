Anitta apresenta 'Faking Love' no programa de James Corden; veja vídeo

04/11/2021 | 14:30



Anitta fez a primeira performance da música Faking Love no programa norte-americano The Late Late Show with James Corden, nesta quinta-feira, 4. A cantora lançou a música no dia 14 de outubro.

Apesar do pouco tempo, a faixa já aparece no Top 50 das músicas mais tocadas nas rádios Pop dos Estados Unidos. Segundo o site Hits Daily Double, Faking Love está na 47ª posição.

Ao lado da rapper Saweetie, Anitta levou a coreografia do clipe para o palco do programa e revelou que a inspiração para a música surgiu da vontade de terminar um antigo relacionamento.

"Eu estava fingindo ou apenas sendo legal por um tempo porque era a semana de aniversário do meu namorado da época. Quando passou, eu terminei", explicou.

Em entrevista ao apresentador James Corden, a brasileira falou sobre uma de suas principais inspirações: Mariah Carey. Ela disse que a cantora é a sua artista preferida e relembrou o dia em que a conheceu em uma loja em Aspen, durante o Natal. Saweetie falou sobre sua amizade com Cher.

No Twitter, Mariah Carey fez questão de responder a declaração de Anitta e retribuiu o carinhoa: