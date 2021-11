Soares vence e Melo é eliminado nas duplas do Master de Paris; Djokovic avança

04/11/2021 | 14:21



Bruno Soares e Jamie Murray estão classificados para as quartas de final do Masters 1000 de Paris. Jogando pelo torneio de duplas nesta quinta-feira, a dupla eliminou o espanhol Roberto Bautista Agut e o casaque Alexander Bublik. Quem deu adeus ao torneio foi o brasileiro Marcelo Melo, que perdeu a partida das oitavas de final jogando ao lado do croata Ivan Dodig.

Jogando na quadra 2 da Bercy Arena, na capital francesa, Soares e Murray avançaram à próxima fase com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Os adversários da dupla sairão do confronto entre os ingleses Daniel Evans e Neal Skupski e os colombianos Robert Farah e Juan Sebastián Cabal, que acontece ainda nesta quinta.

Marcelo Melo e Ivan Dodig enfrentaram os franceses Benjamin Bonzi e Arthur Rinderknech e deram adeus ao torneio francês. A dupla do brasileiro foi derrotada por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 e 12/10. A dupla segue agora para o ATP 250 de Estocolmo, onde vão encerrar a temporada.

Pela chave de simples, o sérvio Novak Djokovic se classificou às quartas de final mesmo sem jogar. Isso porque seu adversário, o francês Gael Monfils sofreu uma lesão que o impediu de entrar na quadra central do Palácio de Bercy nesta quinta-feira, pelas oitavas de final.

"Seguindo o parecer médico da minha equipe, fizemos um ultrassom há algumas horas e identificamos uma lesão muscular. Então eu, junto com a equipe médica e minha equipe, decidimos desistir do torneio", informou o tenista. O francês se lesionou no confronto diante do compatriota Adrian Mannarino na quarta. Ele sofreu com dores durante a partida e precisou de atendimento. Apesar da classificação, Monfils não conseguiu se recuperar a tempo.

Djokovic enfrentará o norte-americano Taylor Fritz, que derrotou o britânico Cameron Norrie por 6/3 e 7/6 (7/3) nesta quinta. O confronto entre os australianos Alexei Popyrin e James Duckworth terminou com vitória do segundo, por 7/6 (8/6) e 6/4. Já o alemão Dominik Koepfer perdeu por 4/6, 7/5 e 6/2 para o polonês Hubert Hurkacz.