Obituário - 05 de novembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/11/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Pedro Faustino Delpino, 87. Natural de Boa Esperança do Sul (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza Mirighi, 86. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Edna Cardone Baldan, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ubirajara, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em Santo André. Cemitério em Taboão da Serra (São Paulo).

Maria Gomes dos Santos, 81. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antoninho da Cunha e Silva, 76. Natural de Assis (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Dorival Ferrera, 76. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

João Aparecido de Souza, 70. Natural de Quatá (São Paulo). Residia na Cidade São Mateus, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Vergilia Aparecida Dizeró, 70. Natural de Rolândia (Paraná). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

David Domingos Pereira, 67. Natural de Paulista (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Teresa Santos, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Cuidadora. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Camargo Ferreira, 43. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roody Marcelin, 31. Natural do Haiti. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Ambulante. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Zulmira de Rogê Galhardo, 95. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Maria Nazaré Canoni Matta, 90. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Paschoa Elza Colaciti Piotto, 88. Natural de Bica da Pedra, atual Itapuí (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Bariri (São Paulo).

Nair Lima de Araujo, 87. Natural de Cerqueira César (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Ernesto Luiz Varela, 87. Natural de Tijuca (Santa Catarina). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Batista da Silva, 84. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Agenor Silva, 79. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 30. Memorial Phoenix.

Isaías Ivanoel Benetti, 78. Natural de Penápolis (São Paulo) Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério do Baeta.

Durval Alves de Jesus, 72. Natural de Ibotirama (Bahia). Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 29. Cemitériodos Casa.

Rodrigo Luiz da Silva, 71. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Hilda Maria de Jesus, 71. Natural de Taiobeiras (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

José Moreira da Silva, 70. Natural de Umuarama (Paraná). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

José Luiz Genari, 66. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

José Carlos dos Santos, 65. Natural de Uraí (Paraná). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Marco Aurélio de Paiva Vital, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Jaime de Souza, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Tereza Perri, 89. Natural de Ibitinga (São Paulo). Residia na Vila Medeiros, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Carmelino Lacerda Sales, 97. Natural de Belo Campo (Bahia). Residia no Jardim Santa Rita, em Diadema. Dia 31, em São Bernardo. Vale da Paz.

José Marciano Soares, 77. Natural de Córrego Novo (Minas Gerais). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Janete Ferreira Oliveira, 70. Natural de Iguatu (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Santo André. Dia 1º. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Carlos José da Silva, 60. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

José Ramon R. Vieitez, 85. Natural da Espanha. Residia no Jardim Silvestre, em São Bernardo. Dia 30. Vale dos Pinheirais.