Gabriela Pugliesi mora em casa alugada com Tulio Dek na Bahia

04/11/2021 | 14:10



Gabriela Pugliesi utilizou as redes sociais na última quarta-feira, dia 3, para falar sobre seu relacionamento com o artista plástico Tulio Dek - ela contou aos seus seguidores que os pombinhos não se desgrudam desde o primeiro dia que se viram e moram em uma casa alugada na Bahia.

Tulio morava na Europa até janeiro deste ano. Veio para cá passar um mês de férias com a família. Nesse meio tempo, eu cheguei e tudo mudou. Eu também só vim para ficar uns dias com ele (sem conhecer, tipo Casamento às Cegas).

E estamos há sete meses numa casa alugada. Mas temos planos de construir a nossa. A gente mora na Bahia e em São Paulo desde o primeiro dia que nos vimos. Onde um vai, o outro vai. Não sei onde vamos morar ano que vem, mas vamos juntos, contou Pugliesi, negando que esteja noiva.

A influenciadora ainda revelou ter se arrependido de ter casado com Erasmo Viana, que está confinado em A Fazenda 13.

É complicado falar isso, porque sou a pessoa que acredita que tudo acontece de forma perfeita no tempo de Deus (tempo que a gente não tem evolução para enxergar. Nossa visão é limitada). Mas com certeza eu nunca teria me casado, afinal de contas me separei.

Eu era muito imatura (casei com 25 anos), e casamento para mim não tinha o significado que tem hoje. Como eu não tive uma família estruturada, pensava que ia ser igual (casar e separar e tudo bem), mas hoje sei que meu sonho é construir uma família e ficar com o pai dos meus filhos para sempre. Acho isso lindo, mas para mim não era uma realidade, explicou.