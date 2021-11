ASUS anuncia Zenfone 8 no Brasil; veja detalhes

Da Redação

Do 33Giga



04/11/2021 | 14:18



A ASUS anunciou hoje (4) a chegada ao Brasil da nova série de smartphones Zenfone, composta pelo Zenfone 8 e pelo Zenfone 8 Flip. O primeiro, que tem fabricação nacional, o é compacto e tem tela de 5,9 polegadas. Já o segundo conta com a Câmera Flip, que apresenta módulo com motor aprimorado, tem tela de 6,67 polegadas e foco em fotografia.

O Zenfone 8 chega ao Brasil com preços a partir de R$3.999. Já o Zenfone 8 Flip está disponível a partir de R$4.949.

Desempenho e usabilidade

O Zenfone 8 tem dimensões estudadas para caber facilmente no bolso e para que o usuário consiga alcançar toda a extensão da tela utilizando apenas uma mão. A parte traseira, curvada em 3D, se encaixa na palma da mão e o novo revestimento de vidro fosco dá ao aparelho uma aparência limpa e elegante. Além disso, vem com certificação IP68 de resistência à água e poeira.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Já o Zenfone 8 Flip traz design desenhado para permitir melhor pegada. A parte traseira também é curvada em 3D e foi cuidadosamente remodelada para melhor aderência.

O Zenfone 8 e o Zenfone 8 Flip são equipados com o mais recente processador Qualcomm Snapdragon 888 5G, com tecnologia de 5 nanômetros, que garante desempenho de CPU até 25% mais rápido e renderização de gráficos até 35% mais rápida em comparação com a geração anterior.

As baterias de alta capacidade – 4000 mAh no Zenfone 8 e 5000 mAh no Zenfone 8 Flip e com Quick Charge 4.0 – permitem uso prolongado. Com sistemas avançados de manutenção e o novo “Modo de Sistema” no sistema operacional ZenUI 8, os aparelhos têm variedade de modos de gerenciamento automático de energia.

O Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip contam com amplificadores avançados com tecnologia de som HD da DIRAC. A entrada de fone de ouvido de 3,5mm é de alta definição (somente no Zenfone 8).

Sistema de câmeras

Os sistemas de câmera do Zenfone 8 e do Zenfone 8 Flip têm sensores da Sony. O Zenfone 8 possui um sistema fixo de câmera dupla traseira, enquanto o Zenfone 8 Flip apresenta a Câmera Flip – três câmeras em módulo motorizado que permite o uso do mesmo conjunto de câmeras para fotos e vídeos em alta resolução, esteja voltado para a frente ou para trás.

O sistema de câmera dupla traseira do Zenfone 8 captura fotos de qualidade. A câmera principal de 64 MP da Sony IMX686 oferece foco automático de pixel duplo, estabilização óptica de imagem e sensibilidade à luz.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A câmera ultrawide de 12 MP da Sony IMX363 permite, ainda, tirar fotos macro, com detalhes em imagens muito próximas. Na frente, uma câmera perfuradora Sony IMX663 de 12 MP com foco automático dual-pixel oferece fotos e vídeos de selfie mais nítidos.

No Zenfone 8 Flip, a câmera principal é uma grande angular de alta resolução Sony IMX686 64 MP com foco automático de detecção de fase de pixel duplo para manter um foco de ultrassom, além da tecnologia Quad Bayer – que permite resoluções cada vez mais altas, trazendo vantagens na separação de pixels – e sensibilidade à luz aprimorada .

A câmera secundária é alimentada por um sensor Sony IMX363 e suporta macrofotografia de até 4 cm para fotos em close-up incrivelmente detalhadas. Já a terceira câmera é uma telefoto, que permite zoom óptico de 3X, zoom total de até 12X e transições entre as câmeras durante a gravação.

Imagens: Divulgação / Asus Imagens: Divulgação / Asus × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Tela e experiência visual

Tanto o Zenfone 8 quanto o Zenfone 8 Flip possuem telas AMOLED brilhantes e de alta resposta. Sintonizada em colaboração com a empresa de processamento visual líder do setor, Pixelworks, as telas são aprimoradas com precisão de cor Delta-E <1 e tecnologia DC Dimming.

A tela do Zenfone 8 tem uma taxa de atualização ultrarrápida de até 120 Hz, enquanto o Zenfone 8 Flip possui tela AMOLED NanoEdge de 90 Hz 100% livre de entalhes com cores vivas e capacidade de resposta suave.

Os visores também são certificados com HDR10+ para realçar os detalhes em cenários mais escuros e a gama de cores DCI-P3, com nível de cinema de 112%, dá mais vida a vídeos e imagens. O brilho de 1.000 nits permite leitura em ambientes externos.

Sistema ZenUI 8

O novo ZenUI 8 combina suavidade com velocidade. A operação no “Modo com uma Mão” facilita o controle, e o “Modo Escuro” ajusta os aplicativos para um esquema de cores escuras automaticamente, ajudando os usuários a manter o foco, reduzir o cansaço visual e melhorar a visibilidade.

O “Modo de Sistema” oferece diferentes funções que priorizam o desempenho ou estendem a vida útil da bateria. A tecla inteligente dá acesso instantâneo às ações favoritas.

Já o AudioWizard permite que os usuários personalizem, instantaneamente, sua experiência de áudio de acordo com o que estão ouvindo, com presets Dynamic, Music, Cinema e Game para aprimorar qualquer tipo de som.

Confira as especificações dos modelos

ASUS Zenfone 8 ASUS Zenfone 8 Flip Cores preto, prata preto Tela Tela de 5.9 polegadas AMOLED Proporção de tela 20:9, resolução 2400 x 1080 FHD+ Taxa de atualização 120 Hz, com tempo de resposta de 1 ms, taxa de amostragem de toque de 240 Hz, brilho de pico de 1.100 nits 112% da gama de cores DCI-P3, precisão de cor Delta E <1, relação de contraste de 1000000: 1, Corning® Gorilla® Glass Victus ™ Tela de 6.67 polegadas FHD+ AMOLED, com 92% de proporção tela/corpo, com proporção 20:9 resolução 2400 x 1080 FHD+ Taxa de atualização 90Hz com tempo de resposta de 1ms e amostragem de toque de 200Hz. 110% da gama de cores DCI-P3, precisão de cor Delta E <1, relação de contraste 100000: 1, Brilho de pico de 1.000 nits Corning® Gorilla® Glass 6 CPU Qualcomm® Snapdragon ™ 888 5G de 2,84 GHz com processador Octa-Core de 5 nm e 64 bits GPU Qualcomm® Adreno™ 660 Memória RAM 8 GB LPDDR5 RAM 8 GB LPDDR5 RAM Armazenamento UFS 3.1 128 GB / 256 GB UFS 3.1 128 GB / 256 GB Bateria Bateria de alta capacidade de 4000 mAh, compatível com Quick Charge 4.0 e PD Charging Bateria de alta capacidade de 5000 mAh, compatível com Quick Charge 4.0 e PD Charging Conectividade WiFi 6 integrado (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO), banda tripla 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz WiFi, Bluetooth® 5.1 (EDR + A2DP), suporta Qualcomm® aptX™, aptX™ HD, aptX™ Adaptive, Wi-Fi Direct, NFC WiFi 6 integrado(802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO), banda tripla 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz WiFi, Bluetooth® 5.1 (EDR + A2DP), suporta Qualcomm® aptX™, aptX™ HD, aptX™ Adaptive, Wi-Fi Direct, NFC Câmeras Câmera principal: Sensor de imagem IMX686 64 MP da Sony® – sensor grande de 1 / 1,7 “, tamanho de pixel de 0,8 µm Tecnologia Quad Bayer – 16 MP, tamanho efetivo de pixel grande de 1,6 µm Abertura F1.8 Comprimento focal equivalente a 26,6 mm em câmera de filme de 35 mm Lente 6p Campo de visão de 78,3° foco automático de detecção de fase da lente no chip 2×1 Estabilização de imagem ótica de 4 eixos Flash LED Troca de câmeras instantâneas Câmera ultralarga: Sensor de imagem dual pixel IMX363 12 MP da Sony® – tamanho do sensor 1 / 2,55 “, tamanho do pixel de 1,4 µm Abertura F2.2 Focagem automática dual PD Correção de distorção em tempo real Comprimento focal equivalente de 14,3 mm em câmera de filme de 35 mm Suporta foto macro de 4 cm Câmera frontal: O sensor carro-chefe da Sony® IMX663 com 12 MP de imagem de pixel duplo -1 / 2,93 “tamanho do sensor, tamanho de pixel de 1,22 µm Focagem automática dual PD 76,5 graus FOV Modos de câmera frontal: Foto, Retrato Câmera ampla: Sensor de imagem IMX686 64 MP da Sony® – sensor grande de 1 / 1,73 “, tamanho de pixel de 0,8 µm Tecnologia Quad Bayer – 16 MP, tamanho efetivo de pixel grande de 1,6 µm Abertura F1.8 Comprimento focal equivalente a 26,6 mm em câmera de filme de 35 mm, lente 6p Campo de visão de 78,3°, foco automático de detecção de fase de lente no chip 2×1 Flash de LED duplo, câmera giratória com troca instantânea de câmera Câmera ultralarga: Sensor de imagem dual pixel IMX363 12 MP da Sony® – tamanho do sensor 1 / 2,55 “, tamanho do pixel de 1,4 µm Abertura F2.2 Correção de distorção em tempo real Comprimento focal equivalente de 14,3 mm em câmera de filme de 35 mm Suporta foto macro de 4 cm Câmera telefoto: 8 MP Zoom óptico 3x, zoom total de até 12x Comprimento focal equivalente a 80 mm em câmera de filme de 35 mm Gravação de vídeo Vídeo 8K UHD (7680 x 4320) a 24 quadros por segundo (fps) + EIS e OIS para a câmera principal Vídeo 4K UHD (3840 x 2160) a 30/60 quadros por segundo para a câmera secundária Gravação de vídeo 1080p FHD a 30/60 quadros por segundo com HyperSteady Gravação de vídeo HD 720p a 30 fps Estabilização de imagem eletrônica de 3 eixos para câmeras traseiras Lapso de tempo (vídeo 4K UHD) Vídeo em câmera lenta (4K UHD a 120 fps / 1080p FHD a 240 fps / 720p a 480 fps) Tire uma foto enquanto grava um vídeo (não é compatível com a gravação de vídeo 8K) Modo de vídeo manual Vídeo 8K UHD (7680×4320) a 30 fps + EIS para a câmera principal Vídeo 4K UHD (3840 por 2160) a 30/60 fps + EIS para a câmera secundária Gravação de vídeo 1080p FHD a 30/60 fps com HyperSteady Gravação de vídeo HD 720p a 30 fps Estabilização de imagem eletrônica de 3 eixos Vídeo de rastreamento de movimento (vídeo 4K UHD a 60 fps) Lapso de tempo (vídeo 4K UHD) Vídeo em câmera lenta (4K UHD a 120 fps / 1080p FHD a 240 fps / 720p a 480 fps) Tire uma foto enquanto grava um vídeo (não é compatível com a gravação de vídeo 8K) Modo de vídeo manual Sensor Sensor de impressão digital na tela, sensor de aceleração, sensor de bússola eletrônica, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, sensor giroscópio Leitor de impressão digital na tela, reconhecimento facial, sensor de aceleração, sensor de bússola eletrônica, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, sensor giroscópio, sensor de ângulo, sensor Hall Entrada USB Type-C® (USB-C®) Chip (SIM Card) Espaço para dois chips: 5G*+ 4G ou 4G dual-SIM / dual-standby Slot 1: 2G/3G/4G/5G Nano SIM Card Slot 2: 2G/3G/4G/5G Nano SIM Card Espaço para três chips: 5G + 5G dual Nano SIM / Dual Chip e um cartão MicroSD para até 2 TB Navegação GNSS suporta GPS (L1 / L5), Glonass (L1), Galileo (E1 / E5a), BeiDou (B1i / B1c / B2a), QZSS (L1 / L5) e NavIC (L5) GNSS suporta GPS (L1 / L5), Glonass (L1), Galileo (E1 / E5a), BeiDou (B1i / B1c / B2a), QZSS (L1 / L5) e NavIC (L5) Sistema operacional Android™ 11 com ZenUI 8 Dimensões 148 x 68.5 x 8.9 mm 165.04 x 77.28 x 9.6 mm Peso 169 g 230 g

Sobre a ASUS