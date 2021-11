Conheça o Museu Subaquático de Bonito

Redação

Do Rota de Férias



04/11/2021 | 13:19



Inaugurado em 9 de outubro, o Museu Subaquático de Bonito, é único do mundo em um ambiente de água doce. Ele foi instalado em um grande lago com cerca de quatro metros de profundidade, dentro do complexo de ecoturismo da Nascente Azul.

Museu Subaquático de Bonito

A principal proposta do museu é a integração da arte com a natureza, além de ser um espaço onde os artistas podem se expressar sobre temas relacionados ao meio ambiente, como a sustentabilidade e a preservação, estimulando o visitante a refletir sobre esses importantes assuntos.

Na primeira exposição, chamada de CICLOS, há um circuito de estátuas submersas assinadas por artistas locais, que exploram de forma crítica as dinâmicas presentes na relação entre a humanidade e a natureza. Em meio às obras de arte, está a rica biodiversidade aquática que é característica do local, com peixes de diferentes espécies, como o piraputanga, o pacu, o lambari, o dourado e o piau.

Como funciona?

Para conhecer o Museu Subaquático de Bonito, o visitante deve realizar o mergulho com cilindro, uma das experiências já oferecidas na Nascente Azul. Por ser realizada em um ambiente controlado, a experiência não requer nenhum tipo de curso ou certificado prévio. Ela é indicado inclusive para iniciantes e crianças a partir de 10 anos. Os grupos, compostos por até quatro pessoas, são acompanhados por um instrutor credenciado.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para conhecer o Museu Subaquático de Bonito, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.