Explore a herança histórica e cultural do arquipélago de Seychelles

Situado no meio do Oceano Índico, o arquipélago de Seychelles abriga hotéis de luxo e cenários naturais inesquecíveis. O destino também é lar de atrações históricas e culturais igualmente imperdíveis.

Museu no arquipélago de Seychelles

O Museu Nacional de História de Seychelles, que foi totalmente renovado em 2018, proporciona ao viajante um retorno aos 250 anos da rica herança creole das ilhas. Situado no coração de Victoria, capital do destino, na ilha de Mahé, o local fica pertinho da famosa Torre do Relógio e possui diversas galerias que retratam o passado por meio de artefatos e imagens únicas.

O estilo colonial do prédio reflete a arquitetura tradicional de Seychelles. Na entrada do museu está a menor estátua já feita para homenagear a rainha Victoria e o busto de Pierre Poivre, botânico responsável por introduzir a canela e outras especiarias na ilha.

É possível entender como funcionava a cozinha seychellois, já que os principais utensílios usados na preparação dos alimentos e que ajudaram a criar a mistura exótica de sabores de Seychelles estão expostos no museu. Há ainda um mural dedicado às tradições da pesca com as varas e um pequeno barco.

A medicina natural também faz parte da herança viva de Seychelles. As ervas expostas no museu eram usadas para tratar as mais diversas enfermidades em forma de infusão ou pasta. Muitas dessas plantas podem ser vistas in natura durante as trilhas na natureza. Já a arte, a música e a dança creole estão retratadas em instrumentos musicais como os tambores Moutia e as peças de artesanato feitas de rafia.

Kaz Zanana

Uma das atrações históricas de Victoria desde os anos de 1900 e um exemplo da arquitetura creole é a Galeria Kaz Zanana. Após recente renovação, o espaço passou a receber as exóticas obras de arte do renomado artista local George Camille, incluindo pinturas, colagens e as esculturas coloridas de tartarugas gigantes.

