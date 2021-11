7 estradas incríveis para dirigir na Flórida

Maria Beatriz Vaccari

04/11/2021 | 13:19



Dirigir na Flórida é uma experiência inesquecível. Isso porque o estado norte-americano abriga estradas belíssimas, que levam os viajantes a praias isoladas, parques naturais com vegetação exuberante, nascentes de águas cristalinas e cidades históricas. Abaixo, confira sete rotas legais para explorar no destino.

7 estradas legais para dirigir na Flórida

1. Black Bear Byway

(Ocala National Forest, entre Ormond Beach a leste e Silver Springs a oeste, uma hora ao norte de Orlando – 198 Km)

Divulgação

A State Road 40 se transforma na Florida Black Bear National Scenic Byway assim que o motorista entra na Ocala National Forest. O caminho em si é lindo. A área de recreação de Juniper Springs fica ao lado da State Road 40, onde é possível caminhar por trilhas de tirar o fôlego ou andar de caiaque na famosa Juniper Run. Dirija um pouco mais pela State Road 40 e vire ao norte na State Road 19 (ainda parte da National Scenic Byway) para mergulhar em Silver Glen Springs ou continue para o norte até Salt Springs. Desfrute de caminhadas, natação, canoagem, passeios em trilhas e muito mais em qualquer uma das três áreas de recreação das nascentes na Ocala National Forest.

2. Treasure Coast Highway

(Condado de St Lucie, na costa leste da Flórida, entre Orlando e Miami – 68 Km)

Divulgação

Esta estrada cênica corre paralela ao Oceano Atlântico e à Indian River Lagoon, que é o estuário com maior diversidade biológica da América do Norte. A rota inclui trechos de duas estradas americanas icônicas: a A1A e a US1. A combinação das dunas costeiras arenosas com as margens cobertas de manguezais garante uma paisagem encantadora, além de ser lar de mais de quatro mil espécies de plantas e animais, como peixes-boi e tartarugas marinhas.

3. Martin Grade Scenic Highway

(Em Martin County, entre Stuart, Indiantown e Okeechobee, na margem nordeste do Lago Okeechobee, e também entre Orlando e Miami – 20 Km)

Divulgação/Visit Florida

Ao percorrer essa estrada, o motorista tem a sensação de voltar no tempo. Ela é sombreada por uma sequência de carvalhos com um século de existência e é cercada por pastagens, bosques e pântanos – um cenário muito parecido com o que encontraram os primeiros colonos que chegaram à região. O nome oficial é County Road 714, mas os locais simplesmente a chamam de “The Grade”. Vale a pena fazer uma pausa na viagem para conhecer a área de manejo da vida selvagem de Allapattah Flats, que está aberta o ano todo. Entre as atividades de lazer disponíveis estão cavalgadas, ciclismo, pesca e observação dos animais que habitam a região.

4. Big Bend Scenic Highway

(Ao sul de Tallahassee, atravessando os condados de Leon, Wakulla e Franklin no noroeste da Flórida, depois da Apalachicola National Forest – 354 Km)

Divulgação/Colin Hackley

A Big Bend Scenic Highway começa onde as luzes da cidade de Tallahassee dão lugar a uma paisagem de pinheiros imponentes, rios sinuosos, o mar de águas azul-esverdeadas do Golfo e nascentes cristalinas. A estrada atravessa o St. Marks National Wildlife Refuge, que é parte da Great Florida Birding Trail e o lugar ideal para observar mais de 300 espécies de pássaros. A dica é reservar dois dias para explorar as atrações da rota, que oferece duas opções distintas: a Coastal Trail e a Forest Trail, cada uma dividida em segmentos Leste, Central e Oeste. Em comum, elas têm belezas naturais e a garantia de uma agradável experiência de viagem.

5. Florida Keys Highway

(De Miami até Key West, passando por Key Largo – 170 Km)

Peter W. Cross/Visit Florida

Impossível falar de estradas cênicas nos Estados Unidos e não citar a Florida Keys Highway. A estrada se desenrola como uma longa faixa cinza, com amplas vistas de mar turquesa e céu azul estendendo-se de cada lado. O trajeto se estende por toda a cadeia de ilhas de Florida Keys. Do lado esquerdo, está o Oceano Atlântico, à direita fica a Baía da Flórida e, mais ao sul, o Golfo do México. Ao longo do caminho, 42 surpreendentes pontes interligam pequenas ilhas – as keys – até chegar ao destino de Key West, no extremo sul do país.

6. A1A Scenic & Historic Coastal Highway

(Ao sul de Jacksonville até Flagler Beach, passando por St Augustine – 116 Km)

Daron Dean/Visit Florida

A A1A oferece uma viagem que combina história, natureza, arqueologia e atividades de lazer. A estrada está muito próxima do oceano e não faltam praias deslumbrantes pelo caminho. Há também parques preservados e o belíssimo Matanzas Inlet, um canal entre duas ilhas e o continente, conectando o Atlântico e a extremidade sul do Rio Matanzas. Fica no condado de St Johns, a uma distância de 23 quilômetros de St Augustine, cidade mais antiga dos Estados Unidos.

7. Lemon Bay – Myakka Trail Scenic Highway

(De Venice a Port Charlotte – 77 Km)

Divulgação/Luis Santana

A estrada tem o formato de “A” invertido e está localizada no centro-oeste da Flórida, na Costa do Golfo. Ao sul fica Sarasota, ao norte Fort Myers e a oeste Port Charlotte. O termo Myakka refere-se aos nativos americanos que viveram ao longo do rio St. Johns no século 16 e inspirou o nome da Myakka State Forest, que oferece muitas trilhas para caminhadas, ciclismo e cavalgadas. Os cursos d’água proporcionam oportunidades de passeios de barco, caiaque ou pesca. Já as praias isoladas garantem a certeza de poder relaxar em um cenário de paz e tranquilidade.

