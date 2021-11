Litoral de Santa Catarina aposta em roteiro de observação de aves

Redação

Do Rota de Férias



04/11/2021 | 13:19



A Costa Verde & Mar, no litoral de Santa Catarina, é formada pelas cidades de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha e Porto Belo. Cercados por cenários naturais, os destinos oferecem experiências incríveis para quem gosta de observar aves. Para popularizar ainda mais a atividade, a região está preparando um roteiro especial que deve reunir indicações de locais para avistar pássaros, além de acompanhamento de profissionais do turismo que poderão auxiliar os praticantes.

Observação de aves no litoral de Santa Catarina

O roteiro de observação de aves da Costa Verde & Mar é uma iniciativa do Consórcio Intermunicipal de Turismo (Citmar) e está em fase de avaliação dos destinos. Com a seleção, será realizada uma visita técnica para reconhecimento dos locais e alinhamento do receptivo aos visitantes. “As pessoas estão buscando cada vez mais contato com a natureza e a observação de aves traz isso na sua essência. Queremos tornar a prática ainda mais acessível e levar mais informações aos participantes”, explica Zene Drodowski, presidente do Colegiado de Secretários de Turismo da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (AMFRI).

Nessa fase, serão promovidos treinamentos para os profissionais de turismo que poderão auxiliar os praticantes. Entre setembro e dezembro, eles participarão de três eventos focados na vivência da observação de pássaros, nas estratégias, nas formas de receber, na troca de informações e em outros temas importantes para a formação dos guias. O grupo já participou do Curso de Infraestrutura para o Turismo de Observação de Aves aplicado por Tietta Pivatto, uma das mais conceituadas profissionais da área.

“A observação é um meio simples e democrático, e que pode ser praticada por todos, desde o ornitólogo mais experiente até a pessoa que está voltando agora seu olhar para a natureza”, explica acrescenta Paulo Renato Cadallora, do Instituto Alouatta. “Não é necessário equipamentos caros, basta olhar ao seu redor e deixar que as aves te transportem para o mundo delas”, completa.

Em 2020, diante da situação de pandemia, a região promoveu oito edições de “observação de aves a distância”, com mais de 500 participantes de todo o Brasil e de países da Europa, que fizeram a atividade sem sair de casa e com orientação de especialistas em sala virtual. Vale a pena destacar que a Costa Verde & Mar também possui um Guia de Identificação de Aves, disponível de forma gratuita em seu site oficial.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para o litoral de Santa Catarina, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.