6 destinos fantasmagóricos para visitar no Halloween

28/10/2022 | 18:55



Celebrado em 31 de outubro, o Halloween é a oportunidade perfeita para visitar destinos como histórias assustadoras. Para entrar no clima, a Booking.com selecionou alguns destinos fantasmagóricos para conhecer ao redor do mundo. Confira!

Destinos para visitar no Halloween

1. Brasov, Romênia

Divulgação

Brasov é a terra do lendário Drácula, na região histórica da Transilvânia. Esse lugar misterioso é conhecido por suas cidades medievais, fronteiras montanhosas e castelos góticos. Ainda que o viajante não acredite nas lendas sobre lobisomens e vampiros sanguinários, a cidade é um ótimo destino para comemorar o Halloween. Dá até para reservar um passeio guiado pelo Castelo de Bran para ouvir histórias sobre Vlad, o Empalador, fonte de inspiração para o assustador Conde Drácula, de Bram Stoker.

Onde se hospedar: Localizado no coração medieval de Brasov, o luxuoso hotel-boutique Vila Katharina é uma joia arquitetônica do século 18. Ele serve de ponto de partida para passeios por igrejas históricas e trilhas a pé. Já a Praça do Conselho fica a uma curta caminhada de distância.

—

2. Paris, França

Paris_Photo by Anthony DELANOIX on Unsplash

A Cidade Luz oferece comemorações de Dia das Bruxas em um parque de diversões cheio de magia nas redondezas e passeios fantasmagóricos arrepiantes. Há quem diga que a capital é cheia de fantasmas de seu passado sangrento, como Maria Antonieta e os combatentes da revolução francesa.

Onde se hospedar: O Hôtel Brighton é um edifício do século 19 situado no coração de Paris, em frente ao Louvre e aos Jardins das Tulherias. A acomodação é muito bem mobiliada com móveis de época, candelabros e decoração parisiense. Os quartos combinam o charme histórico com o conforto moderno e oferecem lindas vistas do pátio, da Torre Eiffel ou dos Jardins das Tulherias.

—

3. Nova Orleans, EUA

New Orleans_Photo by Morgan Petroski on Unsplash

Nova Orleans é famosa por suas festas de carnaval excêntricas e não deixa a desejar quando se trata do Halloween, que só fica atrás do Mardi Gras. A história sobrenatural de Nova Orleans é tão abundante, que a cidade é conhecida como a mais assombrada dos Estados Unidos. Vale a pena conferir os passeios guiados com temática fantasma, as lojas de vodu e as festas de rua, como a famosa Krewe of Boo.

Onde se hospedar: O Hotel Peter and Paul é uma antiga escola, casa paroquial, igreja e convento do século 19, que foi reformado e transformado em um hotel. A apenas uma curta distância do St Louis Cemetery No 1 e situado no coração da cidade, cada edifício do local tem sua própria narrativa, garantindo que não haja dois quartos idênticos na acomodação. Há também um terraço fantástico.

—

4. Oaxaca, México

Day of the Dead skulls in Oaxaca_Photo by Seema Miah on Unsplash

Apesar de acontecer um pouco depois de 31 de outubro, o Dia dos Mortos e a tradição das caveiras, em 1º e 2 de novembro, fazem com que o México seja um destino inigualável. O Dia dos Mortos é uma tradição mexicana muito famosa. A data homenageia as almas que voltam à Terra para visitar seus entes queridos. Velas, flores e pratos favoritos são deixados nos cemitérios. Os viajantes se vestem com trajes criativos e desfilam pelas ruas do México em um ritual que celebra a vida.

Onde se hospedar: O hotel Casa Antonieta faz parte do antigo convento de San Pablo e é um dos primeiros edifícios construídos em Oaxaca. O lugar já abrigou uma paróquia para a população indígena que vivia na cidade. A beleza arquitetônica do hotel é impressionante e o pátio tranquilo é perfeito para relaxar e tomar um café. Ele fica no centro histórico do destino, a uma curta caminhada da catedral.

—

5. Tarrytown, Nova York

Divulgação

Tarrytown fica a poucos quilômetros da famigerada aldeia de Sleepy Hollow e seu lendário cavaleiro sem cabeça. O viajante pode fazer passeios fantasmagóricos de charrete, visitar mansões góticas e conferir os desfiles de rua. As principais atrações são os passeios pelo cemitério de Sleepy Hollow, o horseman’s hollow e um tour histórico a pé por West Village.

Onde se hospedar: Localizado em um castelo em estilo normando do século 19 com vista para o rio Hudson, o histórico Castle Hotel & Spa é um hotel cinco estrelas que oferece serviço completo de spa, piscina ao ar livre e banheira de hidromassagem. A casa de Washington Irving e outros locais históricos, como o famoso Cemitério de Sleepy Hollow, estão localizados a uma curta distância de carro do hotel.

—

6. Londonderry, Reino Unido

Divulgação

Nenhum outro lugar comemora o Dia das Bruxas como a Irlanda do Norte, com o fantástico festival de Halloween Banks of the Foyle. O desfile é o maior da Europa e há também comemorações com fogos de artifício.

Onde se hospedar: O Bishop’s Gate Hotel é um edifício localizado dentro das muralhas históricas do bairro de Cathedral Quarter, em Derry. Construído em 1899, o local combina arquitetura eduardiana, mobília elegante e instalações luxuosas, que foram reformadas para homenagear a longa história do edifício. O hotel é totalmente preparado para oferecer uma estadia sofisticada, além de contar com academia, salão de festas e um bar de drinques e champanhe.

—

