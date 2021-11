Primeiro parque da Peppa Pig será inaugurado na Flórida em 2022

Redação

Do Rota de Férias



08/11/2021



A inauguração do primeiro parque da Peppa Pig foi definida para 24 de fevereiro de 2022, em Winter Haven, a uma hora de Orlando, nos Estados Unidos. O novo complexo contará com seis brinquedos, seis cenários temáticos e uma área de recreação aquática.

Ingressos para o parque da Peppa Pig

Os ingressos para o parque temático já podem ser comprados por meio do site oficial do complexo . Quem adquirir o tíquete com antecedência pagará US$ 30,99 – o preço convencional para bilhetes comprados na hora será de US$ 34,99.

A entrada para a atração da porquinha mais querida da criançada pode ser combinada com um passeio à Legoland Florida. O ingresso de dois dias, que dá acesso aos dois parques, custa a partir de US$ 134,99 online. O preço total para compra na hora, se adquirido no dia da visita, será de US$ 149,99.