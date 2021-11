5 castelos espetaculares com histórias trágicas na República Tcheca

Redação

A República Tcheca, no coração da Europa, reúne mais de 50 castelos espetaculares. Alguns deles ficam nos arredores de Praga, a capital do país, que, por sinal, conta com uma edificação enorme e que é um dos maiores cartões-postais da cidade. Trata-se do Castelo de Praga, que é cheio de histórias para contar.

Quem explora o interior do país, no entanto, encontra uma série de castelos espetaculares. Cinco dessas fortalezas estão envolvidas em histórias trágicas e não podem ficar de fora do seu roteiro pela República Tcheca.

5 castelos espetaculares da República Tcheca

Castelo de Olomouc

Foi no castelo de Olomouc que ocorreu o assassinato de um monarca de apenas 16 anos. Em 1306, o rei Venceslau III, da dinastia Premislita, teria sofrido um atentado por conta de uma vingança pessoal. As consequências foram importantes para o então reino tcheco, que perdeu seu último monarca.

Castelo Námest nad Oslavou

Esqueça o mordomo. No Castelo Námest nad Oslavou, a culpa é do jardineiro. Após um incêndio, corpos do guarda florestal e sua família foram descobertos na fortaleza. Embora a princípio se acreditasse que fossem fruto do acidente, mais tarde revelou-se que todos tinham sido assassinados pelo jardineiro durante um assalto.

Castelo de Buchlov

Nunca se descobriu quem assassinou o nobre D. Enrique de Buchlov, nem o motivo. O crime ocorreu em 1582, e quem vai ao Castelo de Buchlov hoje encontra apenas a arma usada no crime. Além disso, a edificação abriga uma múmia egípcia autêntica e está envolvida na lenda da ‘Dama de Preto’. Segunda consta, Hildegard, a jovem filha de um dos Liechtenstein (antigos senhores do castelo), foi condenada a vagar pelo castelo após ter cometido um ato impróprio. O boato por lá é que, se ela aparecer a algum dos senhores de Buchlov, ele morrerá.

Castelo de Cheb

A cidade de Cheb, localizada no oeste da Boêmia, é mais uma com história trágica para contar. Foi lá que o comandante Albrecht de Wallenstein foi assassinado em 1634, enquanto comandava o exército durante a Guerra dos Trinta Anos. Suas tropas foram atacadas, sem chance de defesa, durante um jantar. Diz a lenda que Wallenstein cavalga pelas ruas de Cheb, vestindo uma camisa branca com uma mancha de sangue no peito, entra no castelo local e desaparece.

Castelo de Hodonín

Dizem que quem ainda perambula pelo Castelo de Hodonín é o Senhor de Branco, cujo espírito ficou preso no século 17. Trata-se de um jovem órfão, que enriquecido do dia para a noite após assumir as terras dos senhores da região, casou-se e morreu pouco depois. Sua esposa, a única herdeira, era a principal suspeita do crime, mas seu envolvimento nunca foi comprovado.

Castelo de Ceský Krumlov

Este é mais um entre os castelos espetaculares da República Tcheca. No século 17, o local servia de morada para Júlio César d’Austria, filho bastardo do Rei Rodolfo II dos Habsburgos. Conta-se que o monarca sofria de esquizofrenia e, durante um de seus surtos, acabou com a vida de sua amante, filha de um barbeiro, em 1608. Seu pai, ao saber do ocorrido, decidiu condená-lo à prisão perpétua. Júlio César d’Austria acabou morrendo menos de um ano depois.