Gabriel Medina teria assinado contrato para pagar 200 mil reais por mês à mãe por 20 anos

04/11/2021 | 12:11



As polêmicas nunca acabam na família Medina! De acordo com informações do colunista Leo Dias, o surfista chegou a assinar um acordo que dizia que ele deveria pagar 200 mil reais por mês para a mãe, Simone Medina, durante 20 anos.

Mas não para por aí! O colunista também afirma que Gabriel Medina assinou o contrato sem saber todos os detalhes que estava firmando. Segundo amigos do atleta, ele não se lembra quando preencheu o documento.

Ainda para o colunista, fontes disseram que o lema da família do surfista era: Você deve apenas surfar e não se preocupar. No entanto, recentemente, o acordo foi suspenso após o surfista pagar uma quantia milionária para se desvincular da mãe.

Entre os anos de 2014 e 2020, Simone pode ter recebido cerca de 20 milhões de reais do filho. Entre os bens adquiridos por ela, estão: três casas em Maresias, litoral de São Paulo; dois carros: um Audi Q5, um Hyundai HB20; e uma moto Agrale.

Além disso, a mãe do atleta encerrou a parceria com ele na empresa que fundaram juntos, e, em agosto de 2021, recebeu de cinco milhões e 500 mil reais dos lucros acumulados.