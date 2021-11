Whindersson Nunes fica desconfortável ao ser questionado sobre filhos por Virginia Fonseca e Camila Loures

04/11/2021 | 12:11



Como você viu aqui no ESTRELANDO, Whindersson Nunes participou do podcast de Virginia Fonseca e Camila Loures - o PodCats. Após responder perguntas sobre as ex Luísa Sonza e Maria Lina Deggan, o humorista se viu desconfortável ao ser questionado sobre vontade de ter filhos.

No momento em que Camila faz a pergunta, é possível ver claramente que Nunes fica constrangido e sua voz fica embargada.

- Eu tenho um, né? Um filho, só não está aqui, mas eu tenho.

Tentando consertar a situação, Virginia pergunta se ele gostaria de ter outros filhos. E ele responde:

- Não quero muito agora, agora não.