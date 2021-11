Filha de Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, recebe segunda dose da vacina contra Covid-19

04/11/2021 | 12:10



Ticiane Pinheiro usou as redes sociais na última quarta-feira, dia 3, para comemorar que a sua filha mais velha, Rafaella Justus, tomou a segunda dose da vacina contra Covid-19.

Segunda dose! Que alegria ver a minha mocinha vacinada, escreveu a apresentadora na legenda da publicação no Instagram.

Rafaella é fruto da relação de Ticiane com o empresário Roberto Justus - atualmente, ela está casada com o jornalista César Tralli, com quem tem Manuella, 2 anos de idade.