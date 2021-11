Membro da equipe de novo Indiana Jones morre durante gravações no Marrocos

04/11/2021 | 12:10



Mais uma tragédia no mundo do cinema. Durante as gravações do novo filme da franquia Indiana Jones, estrelado por Harrison Ford, um membro da equipe foi encontrado morto no hotel, em Marrocos. Se tratava do profissional Nic Cupac, que era responsável por preparar as cenas de ação que envolvia perseguição.

De acordo com as informações do jornal The Sun, tudo indica que a morte tenha sido de causas naturais. Nic tinha o trabalho muito conhecido em Hollywood, tendo atuado em grandes produções, como: Jurassic Park, Guardiões da Galáxia e Venom.

O quinto filme de Indiana Jones estava programado para estrear em 2022, mas Harrisson se machucou no set e precisou ficar parado por três meses. As gravações já haviam sido afetadas pela pandemia de Covid-19, por isso o lançamento ficou marcado para 2023.