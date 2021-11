São Bernardo FC decide Copa Paulista nos dois próximos domingos

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/11/2021 | 11:39



A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu há pouco as datas e horários das finais da Copa Paulista. Em busca do bicampeonato, o São Bernardo FC medirá forças com o Botafogo nos dois próximos domingos: dia 7, em Ribeirão Preto, e dia 14, no Estádio 1º de Maio. Ambos os confrontos estão marcados para as 11h e terão transmissão pela Jovem Pan News, Elevn Sports, Paulistão Play e YouTube.

Por ter feito melhor campanha até aqui, o Tigre tem a vantagem de decidir em casa. Já classificado para a Série D do Campeonato Brasileiro em razão de o Botafogo integrar a Série C nacional, o Aurinegro espera agora fechar o ano com chave de ouro e fazer história, sendo o primeiro time do Estado a conquistar a Série A-2 e a Copa Paulista na mesma temporada.