Luciana Gimenez se diverte com o namorado em aniversário

04/11/2021 | 11:10



Nada como comemorar o aniversário com o mozão, não é mesmo? Na última quarta-feira, dia 3, Luciana Gimenez completou 52 anos de idade e apareceu agarradinha com o economista Renato Breia no jantar.

Nas redes sociais, a apresentadora ganhou diversas homenagens e repostou um boomerang que o amado publicou. Na legenda, ele foi discreto e apenas colocou emojis de corações azuis.

No começo de setembro, Luciana admitiu que tinha um novo amor, mas se limitou a dizer:

Estou enrolada. Como diz meu filho: Eu tenho um crush! A gente tem uma ou duas pessoas de interesse, né.

Foi só no fim do mês que ela decidiu anunciar o namoro oficial com o economista, fazendo a primeira publicação de casal no começo de outubro.