Gal Gadot será vilã em live-action da Branca de Neve

04/11/2021 | 11:11



Os fãs que estão acostumados a ver Gal Gadot interpretando a heroína Mulher Maravilha vão poder conhecer outra versão do trabalho da atriz! Isso porque, segundo o site Deadline, a artista vai interpretar a vilã no live-action da Branca de Neve.

Fontes revelaram ao site que a atriz está em negociações finais para obter o papel da Rainha Má no filme da Disney. A protagonista será interpretada por Rachel Zegler, a direção será de Marc Webb e a produção, de Marc Platt.

As gravações do live-action estão previstas para começar em 2022. O site ainda afirma que os executivos do estúdio sempre cogitaram Gal Gadot para o papel de Rainha Má.

O desenho animado original da Branca de Neve e os Sete Anões, baseado no conto de fadas dos Irmãos Grimm, foi lançado em 1938 - o primeiro longa-metragem da Disney.