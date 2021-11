Tata Werneck rebate internauta que diz preferir Juliette como apresentadora do Lady Night

04/11/2021 | 11:10



Tata Werneck rebateu um internauta, supostamente um cacto, como é chamado os fãs de Juliette Freire, que usou o Twitter para afirmar que preferia ver a ex-BBB no comando do programa Lady Night, no Multishow, ao invés da humorista.

Werneck postou uma chamada da nova temporada da atração.

Vem aí a nova temporada do Lady Night, com @marcosmion, ops, com @tatawerneck, escreveu na legenda da publicação.

Foi então que um seguidor comentou dizendo que preferia Juliette no lugar da Tata.

Sou mais a Juliette no lugar da Tata. Falei, tô leve, afirmou.

Juliete é um fenômeno! Eu sou fã! Ela é encantadora. Mas você não precisa diminuir alguém pra exaltar outra pessoa, começou a apresentadora.

Até porque eu criei o Lady Night. Cada quadro. Cada parte. Então cuidado porque seus espinhos venenosos nada tem a ver com a luz que a Juliete é, finalizou.