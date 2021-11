Aprenda a publicar foto no Instagram pelo PC

Bianca Bellucci

04/11/2021 | 11:18



Antes disponível apenas por truques no navegador ou programas externos, a opção de publicar foto no Instagram pelo PC chegou de forma nativa em meados deste ano. O recurso libera as mesmas funções existentes no aplicativo para Android e iOS, sendo bem didático para quem já está acostumado a postar no mobile. Se quiser usá-lo, siga o tutorial abaixo.

Acesse o Instagram pelo seu navegador favorito. Depois, vá até o menu superior e clique no botão com símbolo de adição (+). Clique em “Selecionar do computador” e procure em sua máquina pela foto que quer publicar no Instagram. Assim que a foto carregar, você poderá realizar todos os passos conhecidos na versão para celular. Primeiramente, ajuste o tamanho e o zoom da imagem. Aperte “Avançar” ao final. Agora, aplique os filtros e ajustes desejados. Selecione “Avançar” ao terminar. Na nova tela, é possível acrescentar legenda, marcar pessoas e realizar outras configurações. Ao finalizar os ajustes, aperte “Compartilhar”. Pronto! Você acaba de publicar foto no Instagram pelo PC.

