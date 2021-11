Respeito ao contribuinte

Do Diário do Grande ABC



Contrato e seus aditivos, de quase R$ 50 milhões e que saíram do bolso do contribuinte de São Bernardo, foram celebrados de forma irregular. Quem diz isso é o TCE (Tribunal de Contas do Estado), órgão responsável por averiguar como são investidos os recursos públicos.



O conselheiro Dimas Ramalho enxergou problemas no acordo iniciado em 2016 pela gestão de Luiz Marinho (PT) e mantido nos anos seguintes pela administração de Orlando Morando (PSDB) com a agência Max Offices Propaganda & Marketing Eireli, de Mogi das Cruzes. Dos R$ 48 milhões repassados à empresa em cinco anos, 98,2% (correspondentes a R$ 46,6 milhões) foram realizados pela atual administração de São Bernardo. A gestão de Orlando Morando prorrogou sete vezes o contrato de publicidade.



Segundo o integrante do colegiado do Tribunal de Contas, o edital que resultou na contratação da Max Offices não mostra os critérios específicos para a definição das notas das propostas técnicas. Ramalho também entendeu que os reajustes de valores, ao longo das prorrogações do contrato, foram acima do que permite a Lei de Licitação.



Chama a atenção a defesa que a administração Morando faz, em resposta enviada à equipe de reportagem, da própria contratação da empresa feita na gestão do petista e na defesa, naturalmente, dos aditamentos realizados no mandato do tucano. Significa que o atual prefeito concorda com o que foi feito na administração de seu antecessor.



Este Diário tem como uma de suas principais missões, desempenhadas ao longo de seus 63 anos de história, zelar pelos interesses dos moradores das sete cidades. Isso inclui acompanhar de perto como são realizados os gastos pelo poder público. Fiscalizar, denunciar e cobrar lisura no trato com o dinheiro do cidadão do Grande ABC. Tanto Marinho quanto Morando devem explicações aos moradores que os elegeram, cada um por duas vezes, prefeitos da cidade. É o mínimo que se espera.