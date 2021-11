Região tem 458 mil pessoas que moram em comunidades

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



04/11/2021 | 00:01



Hoje é celebrado o Dia da Favela, reconhecido em 1900, quando o termo apareceu pela primeira vez em um documento oficial, segundo a Cufa (Central Única das Favelas). No Grande ABC, quase meio milhão de pessoas vive em comunidades de seis municípios – exceto São Caetano. São 458.832 moradores, número que corresponde a 17% da população da região, de aproximadamente 2,8 milhões de habitantes.

No total são 260 favelas e 143.151 domicílios nesses municípios, segundo dados divulgados pelo Outdoor Social Inteligência, instituto de pesquisas voltado para a classe C, que busca quebrar o estereótipo de miséria e da criminalidade nesses territórios. O levantamento também apontou o perfil dos moradores que vivem nesses espaços .

A maioria das pessoas que vivem nas comunidades da região possui entre 35 e 49 anos, representando 23% do total. Em sequência aparecem empatados com 15% as crianças de até 9 anos e os adultos de 25 a 34.

O estudo, que busca identificar os hábitos sociais e de consumo dos moradores de diversas favelas do País, mostrou ainda que as comunidades da região possuem potencial de consumo em torno de R$ 6 bilhões, sendo o gasto com habitação o maior deles, em torno de R$ 2 milhões. Em sequência aparecem o potencial de consumo com alimentação fora e no domicílio, higiene e cuidados pessoas, material de construção e com matrículas e mensalidades escolares.

Diante desses dados, a fundadora do Outddor Social, Emilia Rabello, explica a importância de olhar para as comunidades e, principalmente, para as pessoas que moram nesses espaços como potenciais consumidores que auxiliam na economia local. “Precisamos desconstruir estereótipo do favelado assistencialista ou criminoso. A classe C tem potencial econômico sim e consome grandes marcas. Olhando para todas as 260 comunidades do Grande ABC, temos um potencial de consumo de mais de R$ 6 bilhões e é aqui que está a força motriz para as mudanças na economia local. A indústria e os investidores precisam olhar para essa potência e gerar frutos permanentes nesses territórios”, argumenta Emilia.

INTEGRAR

O arquiteto e gestor do curso de arquitetura e urbanismo da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Enio Moro Júnior, reforça a importância da data comemorativa e sugere ações de enfrentamento para moradia nas favelas. “Primeiro é importante destacar que o enfrentamento da favela com construções de conjuntos habitacionais é um erro, porque, além do alto custo, não elimina o problema. Podemos perfeitamente utilizar o modelo habitacional adotado em Medelín, na Colômbia, que busca integrar o território das favelas à cidade. Isso ocorre por meio de investimento e valorização desses territórios, por meio das áreas de transporte, saneamento básico, infraestrutura, cultura, educação e lazer”, explica o arquiteto.

Enio ainda reforça a importância cultural e social desses espaços para região. “A questão habitacional no Brasil tem solução e precisa ser enfrentada, porque, senão, daqui a 15 anos, estaremos discutindo os mesmos problemas. Amanhã (hoje) é um dia de comemoração, luta e reflexão para toda sociedade”, finaliza.

AÇÕES NA REGIÃO

O projeto Viver Melhor, do governo do Estado, segue a perspectiva citada pelo docente. A iniciativa estadual visa reformar 500 casas no DER, em São Bernardo, e 400 imóveis no núcleo ABB (antiga Associação Banco do Brasil), em Santo André. O projeto realizará os serviços de coberturas, alvenaria, revestimento, piso, pintura, instalações elétricas e hidráulicas, instalação de esquadrias, melhorias em acessos e áreas comuns do núcleo habitacional e reparos de drenagem. Ao todo, na Região Metropolitana serão cerca de 4.500 habitações que receberão reforma.

