Estado prevê desobrigar o uso de máscara a partir de dezembro

03/11/2021 | 22:40



O governo do Estado estuda flexibilizar o uso da máscara de proteção em ambientes abertos a partir de dezembro, assim como o prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB), havia sugerido em entrevista exclusiva ao Diário há uma semana. De acordo com o médico João Gabbardo, coordenador do comitê científico que orienta as decisões do governador João Doria (PSDB), o passo poderá ser dado caso os indicadores da pandemia sigam caindo. “Se continuarmos com os indicadores caindo nessa mesma velocidade, é possível que até a última semana epidemiológica do mês de novembro a gente atinja os indicadores necessários, e é possível que, no início do mês de dezembro, a máscara seja liberada em ambiente aberto, sem aglomeração” comentou o especialista.



Para tomar a decisão, quatro números serão avaliados pelo governo do Estado. Além dos indicadores de casos, mortes e internações, também será levado em conta o número de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid com as duas doses ou com a vacina da Janssen, que é de aplicação única. Ontem, de acordo com a plataforma estadual, 88,1% da população com 18 anos ou mais já estava totalmente protegida do coronavírus em São Paulo – o ideal é que o percentual esteja acima de 90%.



No Grande ABC, os prefeitos devem discutir o assunto na próxima assembleia, marcada para terça-feira. Paulo Serra quer levar o assunto para discussão, mas deixa claro que é favorável à flexibilização a partir de dezembro. “Este é um diálogo que estamos há muito tempo defendendo no Consórcio. Com o avanço na cobertura vacinal, próximo de 100% da nossa gente protegida com primeira e segunda doses, é possível iniciar o planejamento para flexibilizar o uso da máscara, de maneira gradativa e segura”, comentou o tucano.



Ontem, de acordo com dados das prefeituras, as sete cidades, juntas, somam números parecidos com o do restante do Estado, com 88,2% da população adulta, ou seja, com 18 anos ou mais, totalmente protegida da Covid-19.



Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) se mostrou contrário à recomendação, mesmo após a sinalização feita pelo governo do Estado. “Ainda é cedo para se falar na desobrigação do uso de máscaras de proteção, mesmo em locais abertos. Vemos o exemplo do que está acontecendo em alguns países da Europa, que afrouxaram os cuidados e hoje assistem a um novo aumento de casos da doença. O uso de máscaras ajudou a salvar vidas até agora e não acredito que haja segurança sanitária para banir seu uso neste momento. É passar a mensagem errada à população. Não temos prazo para definir a retirada do uso de máscaras, que seguem sendo obrigatórias em São Bernardo”, comentou o tucano.