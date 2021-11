Evite ataques cibernéticos na saúde?

Do Diário do Grande ABC



Nos últimos meses, os ataques cibernéticos intensificaram-se em todo o mundo e a cibersegurança tornou-se assunto recorrente entre os líderes das instituições. De acordo com a consultoria norte-americana Frost & Sullivan, houve crescimento mundial de 715% nas tentativas de ataques entre junho de 2019 e junho de 2020. O setor da saúde foi um dos mais afetados, como revela pesquisa realizada pela Check Point Research, na qual destaca que apenas no Brasil ocorreu aumento de 66% nos ciberataques entre novembro e dezembro de 2020.



Instituições de saúde, sejam operadoras, laboratórios de exames ou hospitais, contêm inúmeros dados pessoais dos pacientes considerados ‘sensíveis’, ou seja, informações que podem causar constrangimento ou discriminação à pessoa. Com a pandemia e as mudanças por ela ocasionadas, muitas fragilidades tecnológicas de organizações de saúde brasileiras vieram à tona, tornando-se prato cheio para os criminosos virtuais atacarem aqueles que deveriam ser os dados mais protegidos de todo o sistema. Quando os sistemas da instituição de saúde são atacados, ocorre o que é chamado de indisponibilidade, ou seja, organização fica total ou parcialmente indisponível até conseguir resolver a situação. Essa indisponibilidade pode atrapalhar tanto o médico, que depende do sistema para registrar suas ações, como o paciente, desde o cadastro na recepção até a realização e retirada de exames.



Portanto, é muito mais vantajoso ao menos tentar não chegar ao ponto de sofrer ciberataque, por meio de investimentos em cibersegurança. A prática eficaz de segurança virtual proporciona chances muito maiores de evitar que a organização sofra algum tipo de ataque cibernético. A cibersegurança oferece série de vantagens às instituições de saúde. Uma delas é a confidencialidade, que garante que os dados sensíveis fiquem armazenados e que os pacientes tenham sua privacidade resguardada. Outro benefício é a integridade, que mantém as informações sem perigo de alterações por quem não tem permissão para acessar o sistema. Existe ainda a disponibilidade, que assegura que todos os serviços estejam disponíveis para os médicos, enfermeiros, pacientes e todos que dependem do sistema de saúde.



Levando isso em conta, as instituições de saúde devem investir cada vez mais em programas de conscientização e cultura de segurança de dados, provedores de softwares que tenham soluções e ainda profissionais especializados em cibersegurança e novas tecnologias. Seguindo essas diretrizes, os ataques cibernéticos ao setor de saúde poderão ser mitigados e os dados sensíveis estarão, de fato, protegidos.



Igor Valoto é especialista em segurança cibernética da empresa SoftwareONE.



Raphael Rocha

Solidário à manifestação do leitor Moyses Cheid Junior, desta Palavra do Leitor, em relação à atuação brilhante do jornalista Raphael Rocha, este sempre muito coerente, isento e responsável na divulgação das notícias na coluna Cena Política (Até breve, ontem). Parabéns e sucesso em sua trajetória. Até breve! Ao Junior Carvalho, desejamos o mesmo profissionalismo de seu antecessor. Cordiais Saudações.

Rafael Rabinovici

São Bernardo



Paul Harris – 1

Falar da Biblioteca Paul Harris, em São Caetano, é lá onde lemos nossos versos, promovemos nossos livros, divulgamos nossa arte ou simplesmente aplaudimos àqueles que têm coragem de se expor. Para os que ainda não têm coragem de se manifestar, ler os escritos ou poemas de escritores já consagrados, é opção que nos causa deleite e reverência ou referência. Por que não? Deste modo, Drummond, Piva, Camus, Raquel, Clarice, Clauco, Bacon, Ponge, Machado, Cora e tantos outros estão todos juntos e misturados para nos auxiliarem e incentivar com suas artes maravilhosas. Você pode até pensar que escrevendo apenas os primeiros nomes desses artistas eu possa querer passar intimidade com esses gênios que povoam nossas mentes e nossa biblioteca. No entanto, nossa familiaridade com eles é tão grande que corro o risco de cometer esse pecado. Muitas vezes, em nossas reuniões, damos até apelidos para esses homens e mulheres especiais que vieram antes de nós. Então, chamar Machado de Assis de Machadão, é comum entre nós e não creio que ele se importe. Mas a Biblioteca Paul Harris e sua criação, a Academia Popular de letras, não vivem só do passado.

Rubens Cavalcanti da Silva

Santo André



Paul Harris – 2

Em relação à Biblioteca Paul Harris, em São Caetano: E os encontros/As brincadeiras/Os contos/As novas amizades/Os novos autores/As trocas de livros/As leituras/Os cafés/As crianças/Aprendendo sobre arte e cultura/Aprendendo o hábito da leitura/Ouvindo contos infantis/Viajando no mundo dos livros/E os mestres que colaboram/Para que tudo isso aconteça?/Anos para a construção do saber!/Qual a importância disso tudo? Por quê? Para quê?

Maria Pepita de Oliveira

Capital

Número manipulado

Mais uma inverídica informação do governo foi finalmente esclarecida pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), com relação à criação de empregos em 2020. O Planalto com veemência negava que os números positivos na criação de empregos no ano passado não estavam subnotificados. Depois de atrasada e séria revisão pelo Caged, a realidade dos fatos veio à tona. Ou seja, dos 142.690 novos postos criados com carteira assinada anunciados na época, infelizmente o número real foi 46,82% menor, ou de apenas 75.883 novos postos. Esse passa-moleque não surpreende quando se trata deste governo. Que até tentou, no auge da pandemia, manipular os números de mortes pela Covid-19 para bem menor. Barbaridade!

Paulo Panossian

São Carlos (SP