Leandro Altrão traça candidatura a estadual e quer frente ampla no Grande ABC

04/11/2021 | 05:19



Ex-prefeiturável em São Bernardo, o médico Leandro Altrão (PSB) planeja lançar candidatura a deputado estadual na eleição do ano que vem. Em visita à sede do Diário, o socialista afirmou que pretende criar espécie de frente ampla no Grande ABC para angariar apoio de partidos considerados progressistas.

A intenção de aglutinar partidos de esquerda, de acordo com Altrão, visa barrar avanço da direita, ala em que o ex-prefeiturável enquadra o prefeito Orlando Morando (PSDB). “Na disputa em uma cidade como São Bernardo, a gente precisa compor com várias forças para poder fazer frente a quem está no comando da administração da cidade (Morando), ao poder econômico estabelecido no município. Assim, temos de trabalhar nesse sentido para conseguir derrotar este governo, que tem sido desastroso para São Bernardo. A gente tem de se unir para não deixar a cidade seguir nessa tragédia que está ocorrendo”, declarou o socialista.

O pré-candidato avalia que os “partidos progressistas” são aqueles que flutuam entre o centro e a esquerda dentro do espectro político. “Entendo que são as siglas PT, PSB, Psol e o PDT”, declarou, sem citar nominalmente as prováveis dobradas. No petismo são-bernardense, a candidatura a federal será a do ex-prefeito Luiz Marinho (2009-2016).

Altrão avalia que o movimento para agrupar estas legendas passa pela eleição de 2022, mas já mirando 2024. “A princípio, esse movimento passa pela eleição de 2022, mas deve vir ainda mais forte em 2024. Até já há um esboço nacional (de frente ampla). E a gente quer trazer esse movimento para São Bernardo, porque é importante”, vislumbra Altrão.

O socialista ainda fez avaliação de seu desempenho na última eleição, quando disputou a cadeira do Executivo municipal, em 2020. Ao fim do pleito, Altrão viu Orlando Morando ser reeleito no primeiro turno, com 67,2% dos votos, enquanto ele obteve 9.839 sufrágios e terminou a disputa pelo Paço em quarto lugar. Desta vez, o socialista estima 40 mil votos no próximo pleito. “A intenção de minha candidatura também passa por fortalecer o nome do (ex-governador) Márcio França (PSB, provável vice na chapa de Geraldo Alckmin)”.