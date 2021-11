Rubinelli oficializa filiação no PSB e mira dobrada com PT

Da Redação



03/11/2021 | 21:52



Ex-vereador e atual secretário no governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), Fernando Rubinelli oficializou ontem filiação no PSB. O ingresso no partido foi avalizado pelo ex-governador Márcio França, cacique da sigla no Estado.

No encontro, Rubinelli acordou que deve ser candidato a deputado federal no pleito do ano que vem. A ideia é a de fechar dobrada com o também secretário Rômulo Fernandes (PT, Planejamento Urbano), potencial candidato do governo a deputado estadual. “Desde o início do apoio ao prefeito Marcelo Oliveira, na convenção partidária (nas eleições do ano passado), tinha revelado a ele meu desejo de ser deputado estadual, mas agora, diante da possível pré-candidatura do Rômulo Fernandes, recuo, e quero ser candidato a deputado federal para representar Mauá, ajudar o projeto do Rômulo, do prefeito Marcelo e do (ex)presidente Lula, já que o PSB deve estar em sua base de apoio”, frisou o ex-parlamentar, que desde o ano passado se reaproximou do PT.

Fernando é filho do também ex-vereador e ex-deputado federal Wagner Rubinelli (sem partido), que construiu carreira política no petismo, mas deixou o partido e se distanciou da sigla nos últimos anos. No pleito de 2016, quando Fernando venceu eleição para vereador, pai e filho subiram no palanque do hoje ex-prefeito Atila Jacomussi (ex-PSB, atual SD), adversário do PT mauaense. Quatro anos mais tarde, porém, o clã Rubinelli rachou com Atila e anunciou apoio a Marcelo. Em troca, Wagner assumiu a Secretaria de Administração e Fernando, a de Serviços Urbanos. “Sabemos que o prefeito Marcelo tem compromisso político com o PT e com as candidaturas do partido, porém, nossa candidatura está na base do governo municipal e no palanque do presidente Lula, e ele (Marcelo) está me incentivando”, discorreu Fernando. “Olha, Mauá já teve um Rubinelli lá em Brasília e vai ter outro agora, pode marcar”, sentenciou Márcio França, em vídeo gravado ao lado de Fernando e do deputado estadual Caio França (PSB).