São Bernardo FC volta para a Série D em 2022

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/11/2021 | 22:10



O São Bernardo FC está de volta ao cenário nacional do futebol brasileiro. O avanço à final da Copa Paulista após vencer o São Caetano na semifinal já daria ao Tigre vaga na Série D ou na Copa do Brasil (o campeão tem preferência na escolha e o vice fica com a opção restante). Entretanto, como o Botafogo já integra a Série C, o representante do Grande ABC está automaticamente classificado para a Quarta Divisão do Nacional, campeonato que voltará a disputar após cinco anos (em 2017, chegou à terceira fase, na qual foi eliminado nos pênaltis pelo São José-RS), e encontrará o Santo André, que se garantiu por meio do Estadual de 2021. O Pantera se credenciou à disputa do título ao vencer a Portuguesa, na noite desta quarta-feira, 3, na Arena Eurobike, por 3 a 1, com dois gols e uma assistência de Bruno Michel, meia-atacante que jogou na base do São Bernardo FC.

Como tem campanha melhor do que o time de Ribeirão Preto, o São Bernardo FC definirá o segundo jogo da final em casa, ou seja, no Estádio 1º de Maio. As datas e horários deverão ser divulgados nesta quinta, 4, pela FPF (Federação Paulista de Futebol). E o diretor do grupo Magnum (que gere o Aurinegro), Lucas Andrino, projeta algum tipo de ação para ter casa cheia nessa tentativa do bicampeonato do Tigre na competição.

“Estamos pensando como faríamos isso, porque existe processo de compra do tíquete e apresentação do comprovante da vacina. Vamos ver como proceder com a empresa de ingressos, mas vamos fazer algo para incentivar ida do torcedor”, declarou o diretor, que exaltou a postura dos torcedores no jogo contra o São Caetano. “(A torcida) Fez muita diferença. Particularmente acredito que clube sem torcida fica muito prejudicado. Fiquei surpreso com a intensidade que ficaram os 90 minutos, isso é muito importante. Esperamos muito mais, São Bernardo tem potencial para muito mais, estamos resgatando essa vontade do torcedor ir para o estádio. Que se multipliquem nessa final.”

O dirigente, inclusive, falou que este regresso do Tigre ao cenário nacional é mais um passo alcançado pela gestão, que chegou – no mínimo – às semifinais dos quatro campeonatos que disputou desde que assumiu o controle do clube, tendo conquistado acesso e título na A-2 deste ano. “O escopo desde que fizemos a aquisição era este: atingir (a Série A-1 do) Paulistão e buscar as vagas nacionais”, enalteceu. “É um grande passo, porque a gente sabe que buscar essa vaga em São Paulo é difícil. Nossa ideia é disputar a Série D em alto nível e conseguir mais um acesso”, projetou Lucas Andrino.

DECISÃO

O técnico Márcio Zanardi celebrou a classificação aurinegra e adiantou as dificuldades que o Tigre deverá encontrar na final. “Conseguimos a vaga antecipada para a Série D, estou muito feliz, porque nosso primeiro objetivo era este, recolocar o São Bernardo FC no calendário nacional. Agora vamos enfrentar o Botafogo, que é grande equipe, fez campeonato muito bom, tem time de qualidade, mescla de jovens com atletas mais velhos, a gente respeita, mas vamos jogar para sermos campeões. E estamos preparados para isso”, bradou.