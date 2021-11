São Bernardo FC volta à Série D do Brasileiro

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/11/2021 | 20:56



O São Bernardo FC conheceu na noite desta quarta-feira, 3, o adversário na final da Copa Paulista. Depois de passar pelo São Caetano, terça-feira, na semifinal, por 2 a 0, o Tigre aguardou o vencedor do outro confronto, entre Botafogo x Portuguesa. E quem levou a melhor foi o Pantera, que venceu por 3 a 1 (dois gols e uma assistência de Bruno Michel, que passou pela base são-bernardense), na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto, e avançou à decisão.

Por ter melhor campanha do que o time do Interior, o Aurinegro decidirá o segundo jogo da decisão no Estádio 1º de Maio (dias e horários serão definidos pela FPF - Federação Paulista de Futebol).

Além disso, o Tigre teve outro motivo para comemorar: como o Botafogo já está na Série C do Brasileiro, o representante do Grande ABC está classificado para a Série D de 2022, competição que voltará a disputar após cinco temporadas. Já o Tricolor de Ribeirão Preto fica com a vaga na Copa do Brasil.