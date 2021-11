Iti, banco digital do Itaú, conquista chega a 10 milhões de clientes no trimestre

03/11/2021 | 20:54



O iti, banco digital do Itaú Unibanco, entrou para o clube dos dois dígitos milionários. No terceiro trimestre deste ano, a marca chegou a 10 milhões de clientes, incremento de 2,2 milhões de pessoas na clientela em relação a junho deste ano. A informação é destacada pelo Itaú logo no início do relatório de resultados, divulgado nesta quarta-feira, 3.

"Merece destaque o fato de que 85% desses novos clientes não possuem conta ativa no Itaú Unibanco", afirma o banco no texto. Em texto enviado à imprensa, o banco informa que, ao todo, conquistou 5,7 milhões de novos clientes através do digital neste ano, dado que considera o aplicativo Itaú.

Segundo o Itaú, a lealdade dos clientes (NPS, ou net promoter score) de seu aplicativo chegou a 77 pontos em setembro, índice comemorado pelo presidente do conglomerado, Milton Maluhy, como sinal dos progressos do Itaú em sua reestruturação rumo ao digital. O projeto do banco é originar 50% de suas receitas pelos canais digitais até 2025.

Outro dado que o Itaú informou foi que, de julho a setembro, 61% das contratações de produtos por clientes pessoas físicas foram realizadas digitalmente.