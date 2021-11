Itaú Unibanco tem lucro líquido gerencial de R$ 6,779 bi no trimestre; alta de 34,8%

03/11/2021 | 19:37



O Itaú Unibanco, maior banco da América Latina, encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido gerencial de R$ 6,779 bilhões, alta de 34,8% em relação ao mesmo período de 2020, de acordo com dados divulgados pela instituição nesta quarta-feira, 3. Ante o segundo trimestre deste ano, o Itaú teve lucro 3,6% maior. Excluindo itens extraordinários, o lucro líquido foi de R$ 5,780 bilhões no período, expansão de 28,6% em um ano.

A carteira de crédito total do conglomerado chegou a R$ 962,3 bilhões, alta de 13,6% na comparação anual, e de 5,9% em base trimestral. O crescimento foi puxado pela carteira direcionada a pessoas físicas, que subiu 27,8%, para R$ 303,7 bilhões. A carteira para micro, pequenas e médias empresas subiu 19,4%, para R$ 146,3 bilhões. Já a carteira para grandes empresas teve avanço mais tímido, de 11,4%, para R$ 295,1 bilhões.

Já o índice de inadimplência total do banco, considerando os atrasos acima de 90 dias, ficou em 2,6%, acima do verificado há ano (2,2%) e também no fechamento de junho de 2021 (2,3%).

"Nossa agenda prioritária de transformação cultural e digitalização vem mostrando avanços importantes", comentou o presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, no documento de apresentação dos números. Em tempos de crescente concorrência com fintechs, como o Nubank, o executivo destacou "o contínuo crescimento dos canais digitais" no relacionamento com os clientes, além da plataforma iti, que chegou a 10 milhões de clientes.

"Ainda há muito trabalho pela frente, mas esses indicadores são bastante animadores, pois comprovam que estamos no caminho certo", afirmou o executivo. Ainda nos números do banco, a instituição destacou o Retorno Recorrente Gerencial sobre o Patrimônio Líquido Médio anualizado, que somou 19,5%, acima dos 15,7% do mesmo período do ano passado. No segundo trimestre deste ano o indicador ficou em 18,9%.

A margem financeira do Itaú com clientes, que reflete os ganhos com operações que rendem juros, subiu 4,7% em um trimestre e 13,1% em um ano, para R$ 17,587 bilhões. Já a margem com mercado, que mostra os resultados das operações da tesouraria do banco, teve retração de 3,2%.

