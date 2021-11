Calleri treina normalmente e deve reforçar São Paulo após ser baixa em dois jogos

03/11/2021 | 18:27



Depois de realizar apenas algumas atividades com o restante do elenco do São Paulo na terça-feira, Jonathan Calleri participou de todo o treino comandado pelo técnico Rogério Ceni nesta quarta, no CT da Barra Funda. Com isso, a tendência é que ele seja relacionado para a partida de domingo, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Autor de três gols nos últimos quatro jogos nos quais esteve em campo, o atacante ficou de fora da derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino e da vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, nas duas últimas rodadas. Isso porque ele sofreu um edema na coxa durante a disputa do clássico contra o Corinthians, vencido pelo time tricolor.

Além do argentino, Ceni conta com o retorno de Rodrigo Nestor, que treinou normalmente na terça-feira após desfalcar o time contra o Inter, enquanto se recuperava de uma entorse. Os dois jogadores devem embarcar para Salvador na tarde de sábado, com o restante dos relacionados.

Uma vez na Bahia, a delegação permanecerá por mais dias na região nordeste. Após o jogo na Arena Fonte Nova, o próximo destino será a capital cearense, onde o time paulista enfrenta o Fortaleza, às 21h30 da próxima quarta-feira, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Contra o Bahia, com Calleri de volta, Rogério Ceni pode, enfim, escalar o time com os três principais atacantes. Uma provável escalação tem Tiago Volpi, Orejuela, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Luciano; Rigoni e Calleri.