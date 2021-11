John Mayer lança linha de produtos ecológicos para lavanderia

03/11/2021 | 18:07



John Mayer lançou uma nova linha de produtos para lavanderia em parceria com a The Laundress. A marca é especializada em itens ecológicos para as roupas.

A coleção é chamada Way Out West e engloba sabão em pó e spray para tecidos. Ambos apresentam fragrância idealizada pelo próprio cantor. Em entrevista à revista People, o artista explicou a proposta da linha:

"Acho algo tão meditativo sobre o processo, o que torna o dia da lavanderia um ritual muito relaxante para mim. Way Out West é uma personificação dessa paixão, e estou muito orgulhoso de apresentá-la a todos", afirmou.

Ele acrescentou que a proposta da fragrância é "cheirar como um lar - não importa quem você seja". Para isso, ele trabalhou com especialistas para criar um aroma aconchegante e familiar.

Esta é a segunda colaboração de John com a The Laundress. Em 2016, ele lançou a linna Out West, que incluía também sabão em pó e spray para tecidos.