Produtora de 'Bridgerto'? convidou Regé-Jean Page para voltar à trama

03/11/2021 | 16:58



A produtora de Bridgerton, Shonda Rhimes, revelou nesta quarta-feira, 3, que pretende criar oito temporadas para a série de sucesso da Netflix. O seriado já foi renovado até a quarta temporada no streaming.

Em entrevista ao site Variety, ela explicou que pretende criar uma temporada para cada um dos irmãos Bridgerton. Shonda também falou que convidou Regé-Jean Page para voltar para a trama.

"A cada temporada estamos contando uma história de romance diferente de um casal diferente", disse ela. "Há oito irmãos Bridgerton, e até onde eu sei, há oito temporadas. Talvez mais."

Segundo a produtora, "todos perderam a cabeça" com a notícia da saída de Page e então ela perguntou se ele gostaria de voltar. "Com razão, ele disse: 'Eu me inscrevi para fazer esta linda história, este enredo fechado. Eu estou bem! E eu não o culpo por isso. Eu acho que ele foi realmente inteligente para deixar a perfeição como a perfeição."

Sobre o futuro da série, Rhimes dá uma dica de que a segunda temporada deve trazer Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley) para o centro da história. "Acho que há um casal poderoso, interessante e romântico no centro disso", disse ela. "Eles são um par incrivelmente interessante e emocionante".

Baseado na série de livros da autora Julia Quinn, Bridgerton conta a história de uma família aristocrata inglesa que se vê envolvida em uma rede de luxúria e traições. No elenco estão nomes como Julie Andrews, Adjoa Andoh, Ruby Barker, Jonathan Bailey, Jason Barnett e Sabrina Bartlett.

