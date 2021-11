'La Casa de Papel 5': Confira trailer dos últimos episódios da série

03/11/2021 | 16:54



A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 3, o trailer da parte final da quinta temporada de La Casa de Papel. Os cinco novos episódios vão estrear na plataforma de streaming no dia 3 de dezembro.

Na prévia, os criminosos estão encurralados pelo exército e pela polícia. Sem opções, eles são obrigados a trocar tiros com as autoridades. No entanto, o confronto pode resultar na morte de um dos protagonistas da produção espanhola.

Durante o trailer, em um confronto armado com o exército, um dos criminosos é baleado. Apesar de não ter revelado qual personagem levou o tiro, o trailer mostra Rio (Miguel Herrán) rastejando pela escada.

O desespero de Denver (Jaime Lorente) pode indicar que seu amigo será a próxima vítima do assalto. Os primeiros episódios desta temporada, lançados em setembro, foram marcados pela morte de Tóquio (Úrsula Corberó).

La Casa de Papel é criada por Álex Pina e possui os seguintes nomes no elenco: Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna e Najwa Nimri, entre outros.