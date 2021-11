Viviane Victorette, a Regininha de O Clone, relembra sucesso da novela: Trabalhei com pessoas incríveis

03/11/2021 | 15:11



O Clone, novela escrita por Glória Perez, trazia uma história de amor proibida entre a muçulmana Jade e o brasileiro Lucas, além de temas bem polêmicos como clonagem humana e vício em drogas e álcool. Recentemente, Viviane Victorette, que interpretou a dependente química Regininha, conversou com a jornalista Patrícia Kogut e celebrou o sucesso da produção:

É uma novela muito especial e tem todo um apelo, não só por causa da trama das drogas, mas também por mostrar a cultura mulçumana. Os personagens são muito reais e com problemas que até hoje são atuais.

Reprisando no Vale A Pena Ver de Novo, Viviane ainda entregou que recebe inúmeras mensagens até mesmo quando a novela estava fora do ar.

Muitas são de pessoas de fora do Brasil. A novela passa na Rússia o tempo todo, como se fosse Malhação. Falo com tantas pessoas de lá que estava até marcando uma visita, mas a pandemia atrapalhou. Portugal também tem muitos fãs.

O último trabalho da atriz nas telinhas foi em 2015 quando participou de Malhação. Em 2009, ela se tornou mãe e voltou para a faculdade.

Trabalhei com pessoa incríveis e tive grandes oportunidades, mas a vida muda. Engravidei e, para quem é mãe, tudo fica mais complicado. Até um banho é difícil de tomar. Até hoje, é difícil ter esse tempo. Também fiz questão de estudar. Cheguei a cursar veterinária, mas fui chamada para a novela América e não deu para conciliar. Depois, já era mãe e não deu. Aí optei por fazer psicologia, adoro ler e estudar sobre muitos assuntos, achei que faria sentido. Consegui terminar com muita ajuda do pessoal da faculdade, porque era eu sozinha e minha filha ia comigo para as aulas. Professores, coordenação, amigos, todos me apoiaram.