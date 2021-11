Museu Barão de Mauá tem placas de 40 anos furtadas

Especial para o Diário

Heitor Agricio



03/11/2021 | 14:19



O Museu Barão de Mauá, foi mais uma vez vítima de furto na madrugada de sábado para domingo(31). É a terceira vez no ano que o espaço sofre com problemas relacionado a falta de segurança.

Foram levadas três placas de bronze que decoravam a entrada do local. A placa de inauguração do museu e a que acompanhava o busto do barão que dá nome ao lugar, tinham quase 40 anos, enquanto a terceira, que celebrava a pintura da casa feita em parceria com a Akzonobel, tinha dez anos.

Além das placas, também foi levada a fiação e o ambiente externo foi vandalizado pelos invasores. O espaço interno não foi acessado, mas houve tentativas de arrombamento das portas. No local foram encontrado uma faca, um cobertor, pedaços de paus, pedras e diversas latas de bebidas alcoólicas.

A ação foi interrompida com a chegada da GCM (Guarda Civil Municipal), que foi acionada por um munícipe que transitava pelo local. Segundo a administração do museu, uma pessoa foi presa pelos guardas. O Diário pediu esclarecimentos para a Prefeitura e ainda não obteve resposta.