Você já pode aproveitar o Clubhouse em português

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



03/11/2021 | 14:18



A partir de hoje (3), os usuários brasileiros poderão usar o Clubhouse em português. Isso significa que toda a experiência dentro do aplicativo, como instruções, notificações, descrições, tópicos, e ferramentas, passam a ser exibidas no idioma. A novidade já está disponível para quem acessa o app com o sistema operacional Android. Em breve, usuários de iOS também será poderão habilitar a língua.

A atualização faz parte de uma série de ferramentas desenvolvidas pela equipe do Clubhouse, que está atenta às necessidades de cada mercado. Isso porque os idiomas locais eram um dos recursos mais solicitados pelos usuários fora dos Estados Unidos. Tal melhoria visa tornar a plataforma de áudio ainda mais acessível.

Além do Clubhouse em português, outros 12 idiomas foram inclusos no aplicativo. São eles: alemão, canarês, coreano, espanhol, francês, hindi, indonésio, italiano, japonês, malaiala, tâmil e telugu.